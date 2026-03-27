ЦБ РФ в этом году опубликует рэнкинг микрофинансовых организаций по жалобам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2026 году планирует опубликовать новый рэнкинг микрофинансовых организаций (МФО) по жалобам потребителей, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"Мы запускаем такой механизм, как рэнкинг микрофинансовых организаций по жалобам", - сообщил Мамута на форуме МФО, организованном СРО "МиР".

Он напомнил, что такой рэнкинг уже публикуется по банкам.

Предполагается, что в отношении МФО будут учитываться как жалобы, поступающие в ЦБ, так и жалобы, поступающие финансовому уполномоченному.

"Мы очень верим в такую публичную полезность этого рейтинга, потому что компании, которые обращают на это внимание, существенно улучшают своё положение на рынке, в глазах потребителя, и соответственно, становятся более устойчивыми", - отметил руководитель службы.

Рэнкинг МФО может быть опубликован в 2026 году по итогам 2025 года, уточнил Мамута журналистам.

Михаил Мамута ЦБ РФ Банк России
 Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

 Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

 РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

 "Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж

 РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

