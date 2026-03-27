Микрофинансовый сектор в 2026 году не сможет повторить результат 2025 года по прибыли

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Микрофинансовый сектор в 2026 году не сможет повторить результаты 2025 года по прибыли и выдаче займов из-за ряда регуляторных нововведений, считает директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Он сказал об этом журналистам в кулуарах форума микрофинансовых организаций, организованного СРО "МиР".

"Конечно, мы не покажем такого роста, такой динамики. На самом деле мы ждем, что такие вещи, как обязанность использовать официальные доходы и все-таки единая биометрическая система (ЕБС), в значительной степени скажутся на объёмах выдачи и на портфеле", - сообщил Кочетков.

МФО в 2025 году увеличили прибыль на 26% - до 66,4 млрд рублей, объем выдачи займов - на 33% - до 2 трлн рублей, портфель займов - на 22% - до 762 млрд рублей.

Глава департамента считает ЦБ, что консолидация микрофинансового рынка в 2026 году продолжится.

"Можно, наверное, предположить, что слабые участники будут в меньшей степени иметь возможность справляться с регуляторными ограничениями, например, ту же систему ЕБС поставить. Это же достаточно дорого: по разным оценкам, это занимает от 15 до 30 млн рублей - только поставить её, плюс её надо обслуживать. Да, мы предполагаем, что малые участники рынка микрофинансирования просто не справятся с такими финансовыми затратами", - отметил Кочетков.

С 1 марта 2026 года микрофинансовые компании (МФК) могут выдавать займы только после подтверждения личности клиента через ЕБС. Для микрокредитных компаний (МКК) это требование вступит в силу позднее - с 1 марта 2027 года.

ЦБ отмечает рост доли просроченной задолженности в портфеле займов, уделит особое внимание увеличению этого показателя в сегменте займов для бизнеса, добавил глава департамента. "Мы пока его (рост доли просроченной задолженности - ИФ) всего лишь зафиксировали для себя, каких-то мер и каких-то выводов для себя мы не делаем... Рост "просрочки" в сегменте потребительского кредитования, скажем так, это плохая тенденция, но она достаточно стабильная, рост там периодически мы наблюдаем. А вот то, что касается сегмента бизнеса, мы на это особо внимательно посмотрим", - добавил Кочетков.

