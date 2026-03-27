Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Обсуждений возможности дополнительного изъятия корпоративных прибылей за прошедший год в Минфине нет, а анализировать текущие сверхдоходы на фоне роста цен отдельных экспортных товаров преждевременно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Декларации по налогу на прибыль за прошлый год сдаются на этой неделе. "Надо смотреть цифры. Пока у нас никаких обсуждений (windfall tax - ИФ) нет", - сказал Сазанов журналистам в Шымкенте.

Что касается допдоходов из-за всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за ближневосточного конфликта, то, по словам Сазанова, их обсуждать рано.

"Это вообще сейчас обсуждать не понятно как. Разовое ли явление - непонятно, сколько оно продолжится... У нас сейчас таких обсуждений нет", - сказал он.

Вопрос изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей на фоне роста цен был поднят в четверг в Госдуме при рассмотрении отчета Банка России. Один из парламентариев в качестве меры для поддержания баланса бюджета предложил дополнительно изымать природную ренту, например, у нефтяных компаний.

Министр экономического развития Максим Решетников, комментируя это предложение, заявил, что такую идею можно обсудить, но увязав это с инвестиционным циклом компаний из этих секторов.

"Несколько вопросов прозвучало по поводу налогообложения ресурсной ренты. Очевидно, вопрос, вы помните, стоял у нас в 2022 году. Вопрос был по windfall tax. Мы тогда донастраивали налогообложение в первую очередь по НДПИ, делали НДПИ прогрессивным по факту и привязывали его к росту цен на сырьевые товары", - отмечал Решетников.

"Наверное, надо посмотреть, насколько это работает и в полном ли объеме везде это оказалось сделанным. Потому что по ряду позиций, наверное, сейчас цены находятся на уровнях, на которых мало кто предполагал, вообще могут ли они там такие быть. Это предмет отдельного анализа. Нам надо это всё соотнести ещё с инвестиционным циклом в этих отраслях, с тем чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить. Поэтому мы здесь готовы к диалогу", - сказал он.

Позже глава РСПП Александр Шохин после встречи президента Владимира Путина с бизнесом сообщил, что глава государства выразил надежду на урегулирование ближневосточного кризиса в ближайшие 3-4 недели. "Поэтому не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них "золотой дождь" будет достаточно долго", - сказал Шохин.

"Речи о каком-то windfall tax нет, поскольку (...) сейчас у нас лишь ограниченное число компаний из-за конъюнктуры благоприятной имеют возможность заработать чуть больше", - сказал глава РСПП.

В предыдущий раз к налогу на сверхприбыль власти прибегали в 2023 году, собрав более 300 млрд рублей. Он не касался компаний нефтегазового сектора и угольщиков, основными плательщиками windfall tax были майнинг, металлургия и торговля.