Суд прекратил производство по заявлению ФНС о банкротстве НК "Дулисьма"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 25 марта при рассмотрении дела по правилам первой инстанции прекратил производство по заявлению МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 о признании АО "НК "Дулисьма", принадлежавшего бизнесмену Алексею Хотину, несостоятельным (банкротом).

Как отмечается в резолютивной части постановления, размещенной на сайте, суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 9 сентября 2022 года признал обоснованным заявление налогового органа и в рамках дела о банкротстве ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Суд тогда включил в реестр кредиторов НК "Дулисьма" требование МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 в размере 13,2 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей основного долга, 5,6 млрд рублей пеней и 3,5 млрд рублей штрафов.

Как сообщалось, Девятый арбитражный апелляционный суд 29 марта 2023 года решил рассмотреть по правилам первой инстанции дело о введении процедуры наблюдения в НК "Дулисьма".

Такое решение суд тогда принял при рассмотрении жалоб самой компании и налоговой инспекции на определение Арбитражного суда Москвы о введении процедуры наблюдения в отношении компании.

2 июля 2024 года суд приостановил производство по делу до вступления в силу судебного акта по итогам рассмотрения заявления Росимущества о пересмотре определения о включении требования Россельхозбанка (РСХБ) в реестр кредиторов должника.

5 февраля 2026 года в Девятый арбитражный апелляционный суд поступило заявление Росимущества о возобновлении производства по делу.

Арбитражный суд Москвы 12 февраля 2026 года принял отказ РСХБ от требования о включении в реестр кредиторов НК "Дулисьма" 52,6 млрд рублей долга перед кредитным учреждением.

НК "Дулисьма" является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан". Запасы нефти оцениваются в 42 млн тонн.

Компания являлась одним из основных активов Алексея Хотина, который в настоящее время проходит по уголовному делу об особо крупной растрате в банке "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году.

В конце октября 2022 года Альфа-банк подал заявление о банкротстве Хотина.

Банк "Югра" в лице АСВ также пытался банкротить "Дулисьму". Основанием для заявления послужила задолженность компании по 12 договорам поручительства, заключенным банком и НК "Дулисьма" в 2017 году для обеспечения исполнения обязательств "Саратовнефтедобычи" перед "Югрой". Однако суд прекратил производство по этому заявлению.

Другим крупным кредитором "Дулисьмы" является РСХБ, который ходатайствовал о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. По данным СМИ, РСХБ в 2014 и 2016 годах выдал компании кредиты на 80 млрд рублей.