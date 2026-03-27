Поиск

ЦБ РФ позитивно оценивает диалог с рынком по реформе законодательства об инсайде

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Обсуждение поправок в законодательство об инсайде и манипулировании проходит конструктивно, "боль" участников рынка услышана, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Все ведется на площадке у Анатолия Геннадьевича (Аксакова, главы комитета Госдумы по финрынку - ИФ), его рабочая группа, там ведется. Мы оцениваем (диалог с рынком - ИФ) как весьма положительный и конструктивный", - сказал Габуния журналистам в кулуарах форума МФО.

"Нам кажется, что мы нашли часть вещей, мы услышали боль рынка, поняли, как можно поправить, чтобы рынку было комфортно. (...) Мы где-то разъяснили, что мы имели в виду, поправили, чтобы было точнее и понятно, что им что-то делать не надо. На таком уровне", - добавил он.

ЦБ не считает, что в результате планируемых изменений понятие "инсайдерская информация" станет слишком широким. "Нет, мы с этим не согласны, потому что, напомню, это нельзя рассматривать только как само понятие. Вопрос в другом - ты должен подслушать что-то случайно, потом пойти случайно накупить что-то вовремя до того, как это раскрыто, потом этот слух должен стать правдой, и ты должен на этом заработать, потом должен все продать. Мы должны доказать, что ты на этом заработал, и тогда да, тогда этот слух будет инсайдерской информацией, это правда. Но вот это, что вдруг вы в столовой что-то услышали и вас за это посадили в тюрьму, это очень сильное преувеличение", - сказал Габуния.

Группа депутатов и сенаторов в конце ноября внесла в Госдуму пакет законопроектов по реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Поправки, в частности, предполагают расширение перечня сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд. Авторы реформы также предлагают повысить порог дохода для наступления уголовной ответственности (с 3,75 млн рублей до 100 млн), одновременно ужесточив административное наказание: ввести штрафы от трехкратного до пятикратного размера дохода и фиксированные минимальные значения - от 10 тыс. руб. для физлиц, 100 тыс. руб. - для должностных лиц, 1 млн руб. - для юрлиц. В феврале основной законопроект из пакета был принят в первом чтении. Директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в марте говорил, что по итогам обсуждений с рынком ожидаются точечные поправки ко второму чтению.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в декабре сообщала, что направила в комитет Госдумы по финрынку свои замечания по поправкам. Ассоциация, в частности, выступала против исключения признаков "точности и конкретности" из определения понятия "инсайдерская информация". По мнению НАУФОР, данное исключение сделает инсайдерской информацией слухи и проекты решений, а инсайдерами - слишком широкий круг лиц. "Расширение понятия "инсайдерская информация" осложнит даже по сравнению с действующими правилами составление эмитентами собственных перечней инсайдерской информации и ведение списков инсайдеров, приведет к необходимости раскрытия "неточной" и "неконкретной" информации, которая может спровоцировать необоснованные инвестиционные решения на рынке, и снижая юридическую определенность, увеличит риск ответственности за несоблюдение соответствующих правил в результате произвольного их толкования Банком России и правоохранительными органами", - отмечалось в письме ассоциации.

Филипп Габуния ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
