"Северсталь" корректирует бюджет на 2026 год на фоне снижения спроса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" корректирует бюджет на 2026 год в связи с существенным ухудшением конъюнктуры на рынке стали. Капитальные затраты в 2026 году будут ниже объявленного ранее ориентира (147 млрд рублей) на 24%, говорится в сообщении компании.

При этом компания продолжит реализацию крупных стратегических проектов, в том числе строительства цеха по производству железорудных окатышей.

"Ситуация в отрасли становится всё сложнее. Работа коллектива по оптимизации себестоимости, которую мы вели последние годы, дала нам важный запас прочности. Он позволяет не останавливать агрегаты, стремиться сохранить производственную загрузку, а также ответственно выполнять социальные и экологические обязательства. Однако реальность такова, что полностью избежать мер оптимизации невозможно", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава компании напомнил, что спрос на сталь в России упал на 31% с начала 2024 года, "что привело к резкому снижению загрузки у ключевых клиентов и падению цен".

Статья расходов ремонтного фонда понижена в этом году на 14%, административных расходов и расходов на оплату труда - на 5% (в первую очередь за счёт заморозки найма, отказа от подрядчиков в пользу собственного персонала, организационных мер и лишь в последнюю - за счёт оптимизации персонала).

"Северсталь" также сообщила о переносе индексации заработной платы, анонсированной в феврале.

На прошлой неделе о сокращении производственных мощностей и приостановке инвестиций на фоне низкого спроса в отрасли объявил "Магнитогорский металлургический комбинат".