Франция сократила дефицит госбюджета в 2025 году до 5,1% ВВП

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета Франции в 2025 году сократился до 5,1% ВВП с 5,8% ВВП годом ранее, сообщает национальный статистический институт Insee.

Правительство ставило целью снижение дефицита до 5,4% ВВП.

Бюджет Франции на 2026 год предусматривает сокращение отрицательного сальдо бюджета до 5% ВВП.

"Это хорошая новость, поскольку это означает меньшую государственную задолженность, - сказал министр по бюджету Давид Амьель телеканалу TF1. - Кроме того, это показывает, что наши усилия приносят плоды. При этом очевидно, что 5,1% все еще слишком высокий показатель".

Госдолг Франции в прошлом году увеличился до 115,6% ВВП со 112,6% в 2024 году.

Insee Франция Давид Амьель
