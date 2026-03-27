В России доля топ-20 производителей мороженого выросла до 75%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России доля 20 ведущих производителей мороженого в 2025 году выросла до 75% от общего объема производства с 71% в 2024 году, сообщил Союзмолоко к выходу рейтинга крупнейших мороженщиков. Рейтинг подготовлен союзом, медиаагентством "Милкньюс" и консалтинговой компанией Streda Consulting.

По данным Росстата, производство мороженого в 2025 году снизилось на 7,5%, до 517 тысяч тонн с 559 тысяч тонн в 2024 году. Топ-20 компаний произвели 400 тысяч тонн, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Впервые за последние пять лет порог включения в рейтинг сократился на 1,1 тысячи тонн - с 7,5 тысяч до 6,4 тысячи тонн. Это позволило войти в рейтинг новым игрокам - ГК "Белая долина" из Саратовской области, которая в апреле запускает новую фабрику по производству мороженого мощностью 15 тысяч тонн в год, а также новгородскому производителю "НБН-Пломбир". Рейтинг покинули пятигорская компания "Холод" и "НК-Групп" из Кузбасса.

Согласно сообщению, изменений среди пятерки лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не произошло. Первое место продолжает удерживать ГК "Айсберри" с объемом производства 76 тысяч тонн (на 3,6 тысячи тонн меньше). При этом лидер индустрии еще больше увеличил разрыв с ГК "Ренна", которая остается на втором месте с объемом 50,5 тысяч тонн. На третьем месте находится компания "Арнест ЮниРусь", которая снизила производство на 3,3 тысячи тонн, до 45,5 тысяч тонн. На четвертой и пятой строчках остались Froneri и ГК "Славица" с объемами производства в 29,2 тысячи и 27,4 тысячи тонн соответственно. Шестое месте рейтинга сохранила "Чистая линия", увеличившая объемы производства на 3,2 тысячи тонн, до 23,7 тысячи тонн. В топ-10 также вошли "Логика молока", которая приобрела новосибирскую фабрику "Полярис" (19,7 тысячи тонн), ГК "Русское молоко" (18,1 тысячи тонн), "Челны холод" (15,1 тысячи тонн ) и ГК "Русский холод" (15 тысяч тонн).

"Укрепление позиций лидеров на фоне общей коррекции рынка - это естественный этап эволюции любой зрелой индустрии. Мы видим, что компании, инвестирующие в технологии, эффективное управление цепочками поставок и диверсификацию каналов сбыта, даже в непростой год сохраняют устойчивость и наращивают долю. При этом снижение порога входа в топ-20 и появление новых имен - обнадеживающий сигнал: рынок остается живым, конкурентным и открытым для производителей с качественным продуктом и современным подходом к бизнесу", - отметил гендиректор Союзмолоко Артем Белов.

В 2026 году союз ожидает восстановления спроса на фоне стабилизации потребительской активности и развития каналов сбыта, включая HoReCa и онлайн-торговлю, что позволит компаниям усилить свое присутствие как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Артем Белов Росстат Союзмолоко Милкньюс Streda Consulting
