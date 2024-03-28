РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году произвела рекордные 524 тыс. тонн мороженого, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

"При этом консолидация в отрасли продолжает усиливаться: топ-5 игроков рынка заняли по итогам прошлого года более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом. Топ-20 компаний увеличили консолидацию за 5 лет с 35% до 45%", - говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга крупнейших мороженщиков России, подготовленного Союзмолоко, информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting.

Первое место продолжает удерживать ГК "Айсберри" с объемом производства 71 тыс. тонн. В 2023 году она увеличила производство на 19 тыс. тонн, что составило 30% всего прироста рынка.

На втором месте - ГК "Ренна" с объемом 55 тыс. тонн, на третьем - компания Unilever, которая произвела 40 тыс. тонн. Froneri заняла четвертую строчку с 30 тыс. тонн.

Пятерка лидеров с прошлого года изменилась: прирост на 12,6% обеспечил для ГК "Славица" попадание на 5 место в рейтинге (30 тыс. тонн), она потеснила ГК "Русский холод" на 6 позицию (26 тыс. тонн).

В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тыс. тонн), "Челны Холод" (17 тыс. тонн), ГК "Русское молоко" (13 тыс. тонн), "Полярис" (12,7 тыс. тонн).

"Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, слова которого приведены в пресс-релизе.

По оценкам союза, в 2024 году рынок сохранит позитивную динамику развития. Поддержку спросу также окажет прогнозируемое синоптиками жаркое лето.