Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Фундаментальные факторы в виде крепкого торгового баланса и низкого оттока капитала будут давить на рубль в сторону его укрепления, в апреле Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднему курсу на 2026 г., сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан).

"Когда все анализируешь, нужно понимать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца (от самого экспорта - ИФ). То есть сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда были низкие цены на нефть. Вопрос - что будет с ценами на нефть, например, к лету? Потом вопрос - компании будут направлять всю выручку на валютный рынок или не будут, и какую часть? Сейчас норматив обязательной продажи валютной выручки нулевой. Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе", - прокомментировал министр ожидания по курсу рубля в условиях временной отмены Минфином валютных операций в рамках бюджетного правила.

"Но главное, мы понимаем, что будет все равно давить (в сторону укрепление рубля - ИФ) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс - услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, - то ситуация будет такой", - заявил Решетников.

"О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс (в сентябре закладывался среднегодовой курс 92,2 руб. за доллар на 2026 г. - ИФ). Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - сказал министр.

По его словам, при текущем нулевом нормативе обязательной продажи валютной выручки механизм репатриации, прописанный в президентском указе, не влияет на курс, но его можно рассматривать как потенциальный инструмент. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - ответил министр на вопрос о том, разделяет ли Минэкономразвития позицию Минфина о целесообразности нового продления указа об обязательной продаже валютной выручки (истекает в мае).

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

