Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2025 г. снизилась на 21%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2025 году составила 226,1 млрд рублей, что на 21,4% меньше уровня предыдущего года, говорится в отчете компании.

Консенсус, подготовленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что по итогам года снижение показателя чистой прибыли может составить 2% - до 282 млрд руб.

Ввиду снижения грузооборота в отчетном периоде, высокой ключевой ставки Банка России в течение отчетного периода, а также в связи с увеличением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль для компании с 20% до 40% в 2025-2030 годах, группа провела тесты на обесценение активов, генерирующих денежные потоки (ЕГДП) от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. В результате проведенного теста на 31 декабря 2025 года "Транснефть" признала дополнительный убыток от обесценения данной ЕГДП в сумме 104 млрд руб. (27,7 млрд руб. годом ранее).