Российский рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent подорожал к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2789,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 1082,99 пункта; лидерами снижения выступили котировки "ММК" (-4,7%), "ВК" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -3,2% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 марта, составил 81,1443 рубля (-98,71 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 2,6%, индекс РТС подрос на 0,8% на фоне снижения доллара от ЦБ на 2,85 рубля.

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

 Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

 Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

 РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

Нефть Brent подешевела до $107,4 за баррель после скачка накануне

"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

 "Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1128 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
