Российский рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent подорожал к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2789,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 1082,99 пункта; лидерами снижения выступили котировки "ММК" (-4,7%), "ВК" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -3,2% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 марта, составил 81,1443 рубля (-98,71 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 2,6%, индекс РТС подрос на 0,8% на фоне снижения доллара от ЦБ на 2,85 рубля.

