Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко не исключает возможность увеличить долю владения в ВТБ до 10%.

"Наверное, доля в 10% может быть некой задачей, да. Но она по времени (достижения показателя - ИФ) будет занимать какой-то период", - сообщил Юрченко "Интерфаксу" в субботу во время "Дня инвестора" банка в Екатеринбурге.

Он добавил, что в настоящий момент имеет акции всех российских торгующихся банков.

Отвечая на вопрос о том, на какую долю дивидендов от чистой прибыли ВТБ по итогам 2025 года он рассчитывает, Юрченко отметил, что "искренне желает", чтобы это было 50%.

Он уточнил, что если войдет в наблюдательный совет ВТБ, то основной задачей видит разработку и принятие стратегии по повышению капитализации банка.

"Пока такая стратегия публично не принималась. Мне кажется именно частные акционеры могли бы выступить с такой инициативой. Именно для этого я принял решение перейти в публичную плоскость для того, чтобы вместе с членами совета и вместе с менеджерами разработать стратегию повышения капитализации государственного банка ВТБ", - пояснил Юрченко.

Юрченко ранее сообщал, что основную долю акций банка ВТБ приобрел в ходе SPO. Вторичное размещение ВТБ провел в сентябре прошлого года по цене 67 руб./акция, в результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась до 50,1%.

Сообщалось, что после отставки с поста главы "Связьинвеста" в 2010 году Юрченко заявил о себе в публичном пространстве как миноритарий-активист в "Ростелекоме" (впоследствии активы "Связьинвеста" влились в состав этой компании, а госхолдинг прекратил существование). Размер его пакета позволял провести представителя в совет директоров "Ростелекома". В ноябре 2011 года "Ведомости" сообщали, что Юрченко продал около 6% акций оператора структурам Сулеймана Керимова. Впоследствии Юрченко владел миноритарными пакетами акций банков "Ренессанс кредит" и "Ростфинанс", возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также сообщалось о его инвестициях в горно-металлургический комплекс новых российских регионов.