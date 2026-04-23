Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко нарастил долю в ВТБ до 10,7%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко увеличил долю в ВТБ до 10,68% с 7,6%, говорится в материалах банка.

Дата сделки - 21 апреля.

Юрченко ранее сообщал, что основную долю акций банка ВТБ приобрел в ходе SPO. Вторичное размещение ВТБ провел в сентябре прошлого года по цене 67 руб./акция, в результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась до 50,1%.

После отставки с поста главы "Связьинвеста" в 2010 году Юрченко заявил о себе в публичном пространстве как миноритарий-активист в "Ростелекоме" (впоследствии активы "Связьинвеста" влились в состав этой компании, а госхолдинг прекратил существование). Размер его пакета позволял провести представителя в совет директоров "Ростелекома". В ноябре 2011 года "Ведомости" сообщали, что Юрченко продал около 6% акций оператора структурам Сулеймана Керимова. Впоследствии Юрченко владел миноритарными пакетами акций банков "Ренессанс кредит" и "Ростфинанс", возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также сообщалось о его инвестициях в горно-металлургический комплекс новых российских регионов.