Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко нарастил долю в ВТБ до 10,7%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко увеличил долю в ВТБ до 10,68% с 7,6%, говорится в материалах банка.

Дата сделки - 21 апреля.

Юрченко ранее сообщал, что основную долю акций банка ВТБ приобрел в ходе SPO. Вторичное размещение ВТБ провел в сентябре прошлого года по цене 67 руб./акция, в результате допэмиссии доля государства в капитале банка снизилась до 50,1%.

После отставки с поста главы "Связьинвеста" в 2010 году Юрченко заявил о себе в публичном пространстве как миноритарий-активист в "Ростелекоме" (впоследствии активы "Связьинвеста" влились в состав этой компании, а госхолдинг прекратил существование). Размер его пакета позволял провести представителя в совет директоров "Ростелекома". В ноябре 2011 года "Ведомости" сообщали, что Юрченко продал около 6% акций оператора структурам Сулеймана Керимова. Впоследствии Юрченко владел миноритарными пакетами акций банков "Ренессанс кредит" и "Ростфинанс", возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики, также сообщалось о его инвестициях в горно-металлургический комплекс новых российских регионов.

Новости по теме

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

 Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 278 руб./акция

"Интерфакс" запускает сервис СМАРТ Х для поиска клиентов и повышения эффективности продаж

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

"Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

 "Интерфакс" запустил ИИ-Ассистента для анализа контрагентов в СПАРК

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни

ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

 ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

Brent подорожала до $103,39 за баррель

 Brent подорожала до $103,39 за баррель

Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте вырос г/г на 9,8%

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01%, годовая замедлилась в район 5,7%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1868 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов