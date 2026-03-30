Правительство Австралии снизит топливный налог вдвое на фоне подорожания бензина и ДТ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии временно снизит топливный налог вдвое ради защитыпотребителей от последствий скачка мировых цен на энергоносители из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления австралийских властей.

С 1 апреля налог на бензин и дизельное топливо будет уменьшен примерно на 0,26 австралийского доллара ($0,18) в расчете на литр, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пресс-конференции в Канберре. В результате заправка 65-литрового бензобака будет обходиться дешевле примерно на 19 австралийских долларов. Мера будет действовать в течение трех месяцев.

"Чем дольше будет продолжаться эта война, тем хуже будут ее последствия", - сказал Альбанезе.

Правительство также на три месяца снизит сбор с большегрузных автомобилей и на шесть месяцев отложит его запланированное повышение.

Средняя цена за литр дизельного топлива в стране на прошлой неделе подскочила выше 2,82 австралийского доллара, на бензин - почти до 2,4 доллара, согласно данным Австралийского института нефти. В обоих случаях это максимумы за 20 лет. Цены на топливо в сельских районах поднялись еще выше, что нанесло болезненный удар по фермерам и компаниям, занимающимся междугородними перевозками.

Подорожанию бензина и дизельного топлива способствовал также ажиотажный спрос на них, возникший из-за опасений перебоев с поставками. После того, как некоторые автозаправочные станции распродали все запасы, правительство призвало водителей не покупать больше топлива, чем необходимо, заверив их, что поставки в Австралию продолжаются в обычном объеме.

По словам министра финансов Джима Чалмерса, снижение топливного налога обойдется бюджету примерно в 2,55 млрд австралийских долларов и снизит индекс потребительских цен (CPI) примерно на 0,5 процентного пункта.

Этой меры будет недостаточно, чтобы замедлить рост цен в долгосрочной перспективе. Инфляция в Австралии ускоряется с середины прошлого года. Ранее в марте Чалмерс предупредил, что из-за роста цен на энергоносители она может превысить 4,5%, тогда как определенный центральным банком целевой уровень составляет 2-3%.

В Westpac Banking Corp. теперь ожидают, что Резервный банк Австралии поднимет ключевую процентную ставку три раза или более в текущем году, до 4,85% - максимума с конца 2008 года.

Снижение топливного сбора обеспечит ослабление инфляции, измеряемой индексом CPI, в краткосрочной перспективе, однако ее выход на пик в 5,4% во втором квартале по-прежнему вероятен, отмечается в аналитической записке банка.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Новости

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

 Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Источники узнали о планах ввести с 1 апреля запрет на экспорт бензина из РФ для производителей

 Источники узнали о планах ввести с 1 апреля запрет на экспорт бензина из РФ для производителей

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1202 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8845 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
