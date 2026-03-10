Поиск

Австралия передаст ОАЭ партию ракет и разведывательный самолет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Королевские ВВС Австралии направят разведывательный самолет и партию ракет класса "воздух-воздух" в Объединенные Арабские Эмираты для "защиты и обеспечения безопасности воздушного пространства над Персидским заливом", заявил на пресс-конференции австралийский премьер-министр Энтони Элбаниз.

"Иранский конфликт на Ближнем Востоке начался чуть более недели назад, и ответные атаки Ирана продолжают набирать обороты, достигая уже невиданных ранее масштабов. Двенадцать стран региона, от Кипра до Персидского залива, продолжают подвергаться атакам", - сказал он.

По его словам, Королевские ВВС Австралии направят в ОАЭ разведывательный самолет E7A Wedgetail на период четырех недель, современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, а также вспомогательный персонал по просьбе президента Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которым у него состоялся телефонный разговор.

Элбаниз отметил, что на Ближнем Востоке проживает 115 тысяч австралийцев, в том числе 24 тысяч в ОАЭ, и это стало одним из главных факторов, обуславливающих оказание военной помощи.

"Помощь австралийцам означает также помощь Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам Персидского залива в защите от неспровоцированных нападений", - сказал он, подчеркнув, что отправка военной помощи носит исключительно оборонительный характер.

Австралия ОАЭ Иран Энтони Элбаниз Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

 США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана

Трамп пригрозил Ирану еще большим ударом при остановке поставок нефти через Ормузский пролив

Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

 Иран планирует начать взимать с танкеров и судов в Персидском заливе плату за безопасность

Трамп заявил о скором завершении операции против Ирана

США на время остановят нефтяные санкции против ряда стран
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 564 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });