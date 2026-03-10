Австралия передаст ОАЭ партию ракет и разведывательный самолет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Королевские ВВС Австралии направят разведывательный самолет и партию ракет класса "воздух-воздух" в Объединенные Арабские Эмираты для "защиты и обеспечения безопасности воздушного пространства над Персидским заливом", заявил на пресс-конференции австралийский премьер-министр Энтони Элбаниз.

"Иранский конфликт на Ближнем Востоке начался чуть более недели назад, и ответные атаки Ирана продолжают набирать обороты, достигая уже невиданных ранее масштабов. Двенадцать стран региона, от Кипра до Персидского залива, продолжают подвергаться атакам", - сказал он.

По его словам, Королевские ВВС Австралии направят в ОАЭ разведывательный самолет E7A Wedgetail на период четырех недель, современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, а также вспомогательный персонал по просьбе президента Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, с которым у него состоялся телефонный разговор.

Элбаниз отметил, что на Ближнем Востоке проживает 115 тысяч австралийцев, в том числе 24 тысяч в ОАЭ, и это стало одним из главных факторов, обуславливающих оказание военной помощи.

"Помощь австралийцам означает также помощь Объединенным Арабским Эмиратам и другим странам Персидского залива в защите от неспровоцированных нападений", - сказал он, подчеркнув, что отправка военной помощи носит исключительно оборонительный характер.