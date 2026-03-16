Австралия не направит корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Канберра не намерена посылать свои корабли в Ормузский пролив на фоне призыва президента США Дональда Трампа к союзникам помочь с обеспечением безопасности этой водной артерии, заявила министр транспорта Австралии Кэтрин Кинг.

"Мы очень четко обозначили наш вклад, (...) но мы не будем посылать корабли в Ормузский пролив. Мы знаем, насколько это невероятно важно, но нас об этом не просили, и мы в этом не участвуем", - заявила Кинг в интервью телекомпании ABC.

Между тем президент США Дональд Трамп, говоря об обеспечении безопасности Ормузского пролива, в ночь на понедельник заявил журналистам на борту самолета, что получил "несколько положительных ответов" от стран на его предложение, добавив, что "некоторые предпочли не вмешиваться".

Трамп также сообщил, что потребовал от семи стран, зависящих от ближневосточной нефти, обеспечить охрану Ормузского пролива. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что администрация Трампа планирует уже на этой неделе объявить, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения прохода судов через Ормузский пролив.

В субботу Трамп перечислил Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию в качестве стран, которые, как он надеется, направят корабли в пролив.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что он обсудил ситуацию с судоходством в Ормузском проливе с Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни.