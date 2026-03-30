"Вкусно - и точка" в 2025 году увеличила выручку при сокращении чистой прибыли на 15,1%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ООО "Система ПБО" (основная операционная структура сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка") в 2025 году нарастило выручку на 16,7%, до 218,6 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Себестоимость продаж увеличилась на 19%, до 180,7 млрд рублей. Валовая прибыль составила 37,9 млрд рублей, темп роста показателя за год составил 6,8%.

В 2025 году сеть сократила чистую прибыль на 15,1%, до 14,4 млрд рублей.

Помимо этого, юрлицо в течение всего 2025 года выплатило порядка 14,2 млрд рублей дивидендов.

Бенефициар "Вкусно - и точка" - бизнесмен Александр Говор.

Сеть "Вкусно - и точка" насчитывает более 970 предприятий в 66 регионах.

