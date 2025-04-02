Сеть "Вкусно - и точка" увеличила годовую выручку на 20,3%, до 187,4 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Система ПБО" (основная операционная структура сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка") по итогам 2024 года нарастило выручку на 20,3%, до 187,36 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Себестоимость продаж увеличилась на 18,4%, до 151,9 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 35,4 млрд рублей, темп роста показателя за год составил 29%.

По итогам 2024 года сеть увеличила чистую прибыль на 19,7%, до 16,96 млрд рублей.

В сети "Вкусно - и точка" более 920 предприятий в 65 регионах.

Результаты Burger King и Rostic's

Другие известные сети ресторанов быстрого питания также продемонстрировали рост выручки в прошлом году. Так, выручка российского Burger King (ООО "Бургер Рус") достигла 90,26 млрд, увеличившись на 21,2%. Основное юрлицо Rostic's (ООО "Юнирест") нарастило показатель на 28,6%, до 25,9 млрд рублей.

Валовая прибыль Burger King в 2024 году выросла на 14,3%, до 17,29 млрд рублей, в то время как чистая прибыль снизилась на 8,1% и составила 1,63 млрд рублей.

Rostic's продемонстрировал рост валовой прибыли на 34,7% (20,14 млрд рублей), чистой прибыли - в 1,6 раза (5,68 млрд рублей).