Сеть "Вкусно - и точка" в 2023 году увеличила выручку более чем в два раза

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ООО "Система ПБО" (основная операционная структура сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка") по итогам 2023 года нарастило выручку в 2,1 раза, до 155,7 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Себестоимость продаж увеличилась в 1,7 раза, до 128,3 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 27,5 млрд рублей против валового убытка в 2022 году.

По итогам 2023 года сеть получила 14,2 млрд рублей чистой прибыли против 11,6 млрд рублей убытка в 2022 году.

Высокие показатели прошлого года связаны с тем, что в течение всего года работали все предприятия сети, в то время как в 2022 году они находились в простое с середины марта до июня (открытие всех точек продлилось до конца сентября), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе сети.

Кроме того, сеть открыла 37 новых ресторанов (без учета предприятий франчайзи и Дальневосточного региона) и полностью перезапустила все клиентские сервисы, в том числе доставку.

Сеть "Вкусно - и точка" насчитывает более 880 предприятий в 64 регионах РФ.