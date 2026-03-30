В ЦБ РФ заявили о наличии пространства для снижения ключевой ставки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки есть, ЦБ РФ продолжит придерживаться плавного подхода в смягчении денежно-кредитной политики, заявил глава департамента ДКП Андрей Ганган.

"Базовый прогноз Центрального банка предполагает, что пространство для снижения ключевой ставки в этом году есть", - сообщил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

Он напомнил, что февральский прогноз предусматривает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в этом году, это позволит в следующем году "быть стабильно на нашей цели" по инфляции в 4%. "Это значит, что мы ставку сможем вернуть к тем уровням, которые мы считаем нейтральными, такими равновесными. Сейчас это уровни 7,5-8,5% (такой диапазон средней ставки в прогнозе ЦБ предусмотрен в 2028 году - ИФ)", - сказал глава департамента.

Если бы Банк России сейчас резко снизил ставку, то предложение точно бы сразу же не выросло, а потребительский спрос бы резко вырос, и регулятору пришлось бы снова ужесточать политику, считает Ганган.

"Чтобы как раз эти качели не создавать, вот и приходится делать свои шаги выверенными, плавными, исходя из той динамики, которая соотносится с задачей вернуть инфляцию к нашей цели. Поэтому базовый прогноз предполагает траекторию ставки, которая нас вернёт к инфляции 4% и к нейтральному уровню ставки", - заявил глава департамента ЦБ.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых. ЦБ тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего понижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внешних и внутренних факторов.

Хроника 16 февраля 2024 года – 30 марта 2026 года Ставка ЦБ РФ
ЦБ РФ Банк России
