В Германии в марте инфляция ускорилась до 2,8%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении, по предварительным данным Федерального статистического управления страны Destatis.

Инфляция резко ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 2%.

Темпы роста потребительских цен в марте оказались рекордными с января 2025 года из-за скачка стоимости энергоносителей после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в Германии в марте подскочила на 7,2% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале, тогда как темпы роста цен на продукты питания замедлились до 0,9% с 1,1%. Стоимость услуг увеличилась на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в этом месяце выросли на 2,5%, как и в феврале. Потребительские цены в помесячном выражении увеличились на 1,2% после роста на 0,4% в феврале.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте повысились на 2,7% в годовом выражении и на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка. В феврале повышение составило 1,9% в годовом и 0,2% в помесячном выражении.