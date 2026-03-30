В Германии в марте инфляция ускорилась до 2,8%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении, по предварительным данным Федерального статистического управления страны Destatis.

Инфляция резко ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 2%.

Темпы роста потребительских цен в марте оказались рекордными с января 2025 года из-за скачка стоимости энергоносителей после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в Германии в марте подскочила на 7,2% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале, тогда как темпы роста цен на продукты питания замедлились до 0,9% с 1,1%. Стоимость услуг увеличилась на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в этом месяце выросли на 2,5%, как и в феврале. Потребительские цены в помесячном выражении увеличились на 1,2% после роста на 0,4% в феврале.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте повысились на 2,7% в годовом выражении и на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка. В феврале повышение составило 1,9% в годовом и 0,2% в помесячном выражении.

Destatis Евросоюз Иран США Германия
НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1211 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
