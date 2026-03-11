Инфляция в Германии в феврале замедлилась до 2%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале увеличились на 2% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январем, когда она составила 2,1%.

Февральский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

По сравнению с январем потребительские цены в прошлом месяце повысились на 0,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 0,1%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 1,9% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Оба показателя также совпали с предварительными данными и ожиданиями экспертов. В январе первый показатель увеличился на 2,1%, второй – на 0,1%.

Снижение цен на энергоносители в феврале ускорилось до 1,9% с 1,7% в январе, подъем стоимости продуктов питания замедлился до 1,1% с 2,1%. Услуги подорожали на 3,2%, как и месяцем ранее.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в феврале выросли на 2,5%, как и в предыдущем месяце.