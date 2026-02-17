Инфляция в Германии в январе ускорилась до 2,1%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 2,1% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция ускорилась по сравнению с 2% в декабре, когда показатель был минимальным за пять месяцев.

Январский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

По сравнению с декабрем потребительские цены в прошлом месяце понизились на 0,1%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,1% в годовом выражении и выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Оба показателя также совпали с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Подъем стоимости услуг замедлился до 3,2% с 3,5% в декабре, тогда как рост цен на товары ускорился до 1% с 0,4%. Энергоносители подешевели на 1,7% (-1,3% в декабре), продукты питания подорожали на 2,1% (+0,8%).

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в январе выросли на 2,5% после роста на 2,4% в декабре.