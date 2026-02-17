Поиск

Инфляция в Германии в январе ускорилась до 2,1%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 2,1% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция ускорилась по сравнению с 2% в декабре, когда показатель был минимальным за пять месяцев.

Январский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

По сравнению с декабрем потребительские цены в прошлом месяце понизились на 0,1%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в январе увеличились на 2,1% в годовом выражении и выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Оба показателя также совпали с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Подъем стоимости услуг замедлился до 3,2% с 3,5% в декабре, тогда как рост цен на товары ускорился до 1% с 0,4%. Энергоносители подешевели на 1,7% (-1,3% в декабре), продукты питания подорожали на 2,1% (+0,8%).

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в январе выросли на 2,5% после роста на 2,4% в декабре.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

 В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 17 февраля

Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

 Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

Трамп заявил, что Киеву стоит поскорее сесть за стол переговоров

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется в Женеве во вторник

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

 США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });