Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Майские фьючерсы на Brent, торги которыми завершаются 31 марта, перешли к небольшому снижению цены вечером в понедельник, более активно торгуемый июньский контракт, а также североамериканская марка WTI продолжают дорожать.

К 18:34 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,24%), до $112,3 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подорожали на $2,12 (2,01%), до $107,44 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,62 (2,63%), до $102,26 за баррель.

С начала месяца Brent подскочила в цене на 58%, рекордными темпами за все время наблюдений, то есть с 1988 года. Цена WTI увеличилась на 51%, максимально с мая 2020 года, пишет Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы. Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, замминистра информации йеменского движения сказал, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

"Если хуситы начнут атаковать суда и закроют южный проход в Красное море, это может вызвать рост цен на нефть на $5-10 за баррель", - отметил Роберт Ягер из Mizuho Securities.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк. Ранее президент пообещал отложить удары по иранским электростанциям до 6 апреля.

"Если ничего не случится в ближайший месяц, может начаться серьезный энергетический кризис, - отметил Тоби Копсон из Davenport Energy. - Вам может показаться, что я преувеличиваю, но риски вполне реальны".