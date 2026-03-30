Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Майские фьючерсы на Brent, торги которыми завершаются 31 марта, перешли к небольшому снижению цены вечером в понедельник, более активно торгуемый июньский контракт, а также североамериканская марка WTI продолжают дорожать.

К 18:34 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,24%), до $112,3 за баррель. Июньские фьючерсы на Brent подорожали на $2,12 (2,01%), до $107,44 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,62 (2,63%), до $102,26 за баррель.

С начала месяца Brent подскочила в цене на 58%, рекордными темпами за все время наблюдений, то есть с 1988 года. Цена WTI увеличилась на 51%, максимально с мая 2020 года, пишет Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы. Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, замминистра информации йеменского движения сказал, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

"Если хуситы начнут атаковать суда и закроют южный проход в Красное море, это может вызвать рост цен на нефть на $5-10 за баррель", - отметил Роберт Ягер из Mizuho Securities.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк. Ранее президент пообещал отложить удары по иранским электростанциям до 6 апреля.

"Если ничего не случится в ближайший месяц, может начаться серьезный энергетический кризис, - отметил Тоби Копсон из Davenport Energy. - Вам может показаться, что я преувеличиваю, но риски вполне реальны".

Новости по теме

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1217 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });