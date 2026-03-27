Brent подорожала до $111,73 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в пятницу, участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,72 (3,44%), до $111,73 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,45 (3,65%), до $97,93 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о решении отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. Глава Белого дома отметил, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта "проходят очень хорошо".

Позднее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на посредников в американо-иранских переговорах, что Иран все еще не дал окончательного ответа на предложение Вашингтона по завершению боевых действий. По оценкам источников издания, вероятность краткосрочного прекращения огня остается низкой, поскольку Вашингтон и Тегеран твердо придерживаются позиций, которые в значительной степени несовместимы.

WSJ написала, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном. Окончательное решение пока не принято.

"Разговоры об отсрочке американских ударов по иранской энергосистеме, похоже, быстро утихли", - отметил аналитик Sparta Commodities Нил Кросби. По его словам, трейдеры прекрасно осознают, что США наращивают военное присутствие в регионе, тогда как Иран сохраняет непримиримую позицию. Кроме того, они помнят о склонности событий к стремительному развитию в выходные дни, когда рынки закрыты.

"Цены на нефть реагируют на оценки продолжительности войны, а не только на новости, - написала Приянка Сачдева из Phillip Nova. - Любой прямой ущерб нефтяной инфраструктуре или ожидания того, что конфликт затянется, могут подтолкнуть рынок к быстрому пересмотру котировок в сторону повышения".

Эксперты Macquarie Group полагают, что, если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, то нефтяные цены довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они допускают подъем котировок до $200 за баррель, если война продлится до конца июня. Вероятность негативного сценария оценивается в 40%.

Brent WTI Ближний Восток Иран США Пентагон
