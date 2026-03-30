Банки в январе-феврале увеличили выдачу ипотечных кредитов в два раза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-феврале 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 715,1 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее (354 млрд рублей), сказано на сайте Банка России.

В феврале 2026 года спрос на ипотечном рынке ожидаемо снизился после активных выдач в декабре и январе в преддверии ужесточения с 1 февраля условий льготной программы семейной ипотеки.

Банки в феврале предоставили 68,7 тысячи рублевых ИЖК на 290,2 млрд рублей, что меньше, чем в январе, по количеству на 18,8% и по объему на 31,7%, но сопоставимо с объемами выдач апреля-июня 2025 года. В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в феврале по количеству на 30,7% и по объему на 27,8%.

Как сообщается в обзоре ЦБ, в результате ужесточения с 1 февраля условий программы семейной ипотеки выдачи ИЖК по программам господдержки в феврале сократились почти вдвое, составив 174,1 млрд рублей, или около 60% общего объема выданных ИЖК, с 347,9 млрд рублей, или 82% общего объема, месяцем ранее. В то же время в 1,5 раза увеличилась выдача ИЖК на рыночных условиях - до 116,1 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требований на 1 марта составила 22 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК увеличились до 9,7% с 9,6% месяцем ранее.

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) на 1 марта составила 24,1 трлн рублей (+0,2% м/м и +10,4% г/г).

В феврале средневзвешенная ставка по ИЖК возросла до 10,0% (максимум с июля 2024 года, когда она составила 10,2%) с 7,6% в годовых в январе, что обусловлено возобновившимся ростом доли выдачи ИЖК на рыночных условиях до 51,0% с 38,5% в январе, ставки по которым остаются высокими.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) повысилась до 6,8% (+0,4 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК выросла до 12,9% с 10,0%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в феврале 2026 года:

Показатель М/М Г/Г Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб. 290,2 -31,7% 27,8% Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт. 68,7 -18,8% 30,7% Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб. 21 993,8 0,4% 9,7% Средний размер кредита за месяц, млн руб. 4,224 -15,8% -2,2% Средневзвешенный срок за месяц, мес. 285,9 -9,3% -7,7% С НАЧАЛА ГОДА Объем предоставленных кредитов, млрд руб. 715,1 102,0% Количество предоставленных кредитов, тыс. 153,4 80,7%

В феврале 2026 года топ-3 региона на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Петербург - как по выдачам, так и по задолженности. При этом среди заемщиков всех регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, наблюдалось существенное сокращение выдач ИЖК за месяц: в Петербурге выдачи снизились на 44,4% за месяц, в Тюменской области - на 43,1%, в Республике Татарстан - на 40,6%.