Сбер понизил прогноз по выдачам ипотеки на 2026 г. из-за корректировки семейной программы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк понизил прогноз по выдачам ипотечных кредитов в целом по рынку на 2026 год до 4,9 трлн рублей с 5,6 трлн рублей ранее, заявил директор департамента "Домклик" Сбера Алексей Лейпи.

"Мы актуализировали прогноз, который давали в конце ноября, он скорректировался и сейчас выглядит не столь оптимистично, как раньше", - сказал Лейпи на конференции Domclik Digital Day в Новосибирске.

Он пояснил, что к корректировке прогноза привели два фактора: снижение ключевой ставки (поэтому банк повысил прогноз по выдачам рыночной ипотеки) и изменение условий семейной программы (из-за чего были понижены ожидания по выдачам ипотеки с господдержкой).

Выдачи ипотеки в 2025 году составили 4 трлн рублей: 3,2 трлн рублей по госпрограммам и 0,8 трлн рублей по рыночным программам.

Сбер ожидает, что выдачи рыночной ипотеки в 2026 году составят 2 трлн рублей (в ноябре прогнозировал 1,8 трлн рублей), по госпрограммам - 2,9 трлн рублей вместо 3,8 трлн рублей, прогнозировавшихся ранее.

Власти РФ с 1 февраля запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной. Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином РФ. Объявление о корректировке этой программы привело к резкому росту спроса на такую ипотеку в конце 2025 года.