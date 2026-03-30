Пауэлл заявил, что ФРС вернет инфляцию к целевым 2%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по-прежнему привержена задаче по возврату инфляции к целевым 2%, заявил ее председатель Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете.

"Мы вернем инфляцию к 2%... мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - цитирует его высказывание CNBC.

При этом денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора.

По его словам, продолжающийся конфликт в Западной Азии может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности. Впрочем, текущая ситуация может оказаться иной после длительного периода повышенной инфляции, сказал Пауэлл.

ФРС будет внимательно наблюдать за динамикой инфляционных ожиданий бизнеса и населения, заявил он. Если они повысятся, центробанк, вероятно, не сможет дальше оставаться в стороне.

"Мы не знаем, какие экономические последствия будут у текущей ситуации", - пояснил Пауэлл и добавил, что пока инфляционные ожидания остаются заякоренными.

Brent подорожала до $115,12 за баррель

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

