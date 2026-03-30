Рынок акций начал неделю с роста выше 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на фоне подъема металлов и высокой нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил основную сессию выше 2800 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2800,69 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1085,27 пункта (+0,2%); лидерами роста выступили акции "Татнефти" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,8%), "Русала" (+2%), но просели бумаги "Полюса" (-2,6%), "АЛРОСА" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 марта, составил 81,2955 руб. (+15,12 копейки).

