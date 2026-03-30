ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы опустился до 28,14% по итогам газовых суток 28 марта, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 13 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Период последней декады марта и двух первых декад апреля - это окно перехода от отбора к закачке в европейской газовой отрасли. Неделю назад, 23 марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в специальном заявлении призвал европейских газовиков как можно скорее начать закачку. Тем более что история наблюдений GIE знает пример, когда в 2018 году закачка началась 22 марта (самый ранний на данный момент срок начала за историю наблюдений ассоциации с 2011 года). "Уже сейчас необходимо принять меры по подготовке к зиме, причем скоординированным образом. Начало закачки в хранилища как можно раньше позволит воспользоваться более длительным периодом закачки и адаптироваться к рыночным условиям, чтобы смягчить давление на цены и избежать ажиотажа в конце лета", - опубликовала его цитату Еврокомиссия.

Однако европейские газовики продолжают тратить запасы. За последнюю неделю средний расход был около 70 млн куб. м в сутки (что равно по размеру примерно одному крупнотоннажному танкеру-газовозу). Более того, наблюдаемое в настоящее время похолодание, очевидно, сделает невозможным нетто-закачку как минимум до конца наступившей недели, если не до конца следующей.

"Газпром" так комментирует ситуацию: "Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа в хранилища как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается. Газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция. При этом хранилища Германии, Франции и Нидерландов заполнены в среднем всего на 17,4%, а это одни из крупнейших потребителей газа в ЕС. В ПХГ Нидерландов на 28 марта осталось всего 5,3% запасов газа - это абсолютный минимум за всю историю наблюдений".

Компания привела цитату председателя правления Алексея Миллера: "Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году - 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%".

"Можно, конечно, ждать глобальное потепление, но термометр не поддается на уговоры. Например, на прошедшей неделе в ряде ключевых газопотребляющих регионов континентальной Европы температура воздуха была заметно ниже климатической нормы", - подчеркнул газовик.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В марте 2026 года импорт сжиженного газа может достигнуть нового рекорда в 10,5 млн тонн (что на 7% выше, чем годом ранее).

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $648 за 1 тыс. кубометров.