Потребительские расходы во Франции в феврале упали на 1,4%, максимально с апреля 2024 г.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в феврале рухнули на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении национального статистического управления Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение - на 0,2%, по данным Trading Economics.

Февральский спад потребрасходов стал рекордным с апреля 2024 года.

В январе, согласно пересмотренным данным, расходы выросли на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Расходы на энергоносители в прошлом месяце сократились на 2,4% (в январе было зафиксировано снижение на 1,2%). Спад вызван необычно мягкой погодой - прошлый месяц оказался вторым самым теплым февралем с 1900 года, по данным французского метеобюро.

Траты на продукты питания уменьшились на 0,5% после роста на 0,4% месяцем ранее. Расходы на промышленные товары упали на 1,7% (+1,1% в январе), в том числе на товары длительного пользования - на 1,8% (+0,8%). Траты на одежду и текстиль рухнули на 4% (+3,6% в январе).

