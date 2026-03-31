Действие указа об условиях оплаты российского газа продлено до 1 июля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Действие указа об условиях оплаты за российский газ продлено еще на один квартал - до 1 июля 2026 года.

Речь идет об указе президента РФ от 1 марта 2022 года "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Изначально схема предполагала оплату российского газа только с участием Газпромбанка.

В конце 2024 года "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ) в указе был заменен на "российская кредитная организация" (то есть любой банк РФ). Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года, потом он несколько раз продлевался. Новый указ президента РФ от 31 марта 2026 года № 209 опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".