Правительство РФ продлило запрет на экспорт серы по 30 июня

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило запрет на вывоз технической серы по 30 июня 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. При этом серу пониженной сортности можно вывозить без ограничений на основании подтверждения, выданного Минпромторгом.

Сера - один из ключевых компонентов для производства фосфорсодержащих удобрений. Запрет на ее экспорт был введен 1 ноября 2025 года для стабилизации отгрузок на внутренний рынок.

Временное ограничение не распространяется на поставки сырья в государства - члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });