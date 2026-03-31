Правительство РФ продлило запрет на экспорт серы по 30 июня

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило запрет на вывоз технической серы по 30 июня 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. При этом серу пониженной сортности можно вывозить без ограничений на основании подтверждения, выданного Минпромторгом.

Сера - один из ключевых компонентов для производства фосфорсодержащих удобрений. Запрет на ее экспорт был введен 1 ноября 2025 года для стабилизации отгрузок на внутренний рынок.

Временное ограничение не распространяется на поставки сырья в государства - члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.