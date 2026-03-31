В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Фото: Apu Gomes/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена бензина в США превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 года на фоне ближневосточного конфликта.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 30 марта она достигла $4,018 за галлон. Цены выросли более чем на $1 за галлон с начала военных действий на Ближнем Востоке: за день до того, как США и Израиль начали атаку на Иран, средняя стоимость бензина в Штатах составляла $2,98 за галлон.

Конфликт в регионе привел к блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута экспорта нефти, добываемой в Персидском заливе. Нефть WTI 30 марта впервые с 2022 года завершила торги выше отметки в $100 за баррель.

Цены на дизельное топливо, которые ранее в этом месяце поднялись выше $5 за галлон впервые с декабря 2022 года, теперь превышают $5,45 за галлон.

WTI Израиль Иран США Ормузский пролив AAA
Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

 Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1241 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8859 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
