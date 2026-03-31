В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена бензина в США превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 года на фоне ближневосточного конфликта.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 30 марта она достигла $4,018 за галлон. Цены выросли более чем на $1 за галлон с начала военных действий на Ближнем Востоке: за день до того, как США и Израиль начали атаку на Иран, средняя стоимость бензина в Штатах составляла $2,98 за галлон.

Конфликт в регионе привел к блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута экспорта нефти, добываемой в Персидском заливе. Нефть WTI 30 марта впервые с 2022 года завершила торги выше отметки в $100 за баррель.

Цены на дизельное топливо, которые ранее в этом месяце поднялись выше $5 за галлон впервые с декабря 2022 года, теперь превышают $5,45 за галлон.