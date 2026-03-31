Птицефабрика "Окское" в 2025 году сократила чистую прибыль в 1,6 раза
Компания объяснила это ростом себестоимости продаж
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рязанское АО "Окское", крупное предприятие птицеводческой отрасли, в 2025 году получило более 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, сказано в отчете АО.
Выручка предприятия выросла на 5,2% и составила 12,4 млрд рублей.
Снижение прибыли было обусловлено, в том числе, ростом себестоимости продаж на 24,1%, сказано в материалах компании.
Основные финпоказатели АО "Окское" (в тысячах рублей):
|2025г
|2024г
|Динамика
|Выручка
|12 409 055
|11 801 215
|+5,2%
|Себестоимость продаж
|9 316 607
|7 507 045
|+24,1%
|Валовая прибыль
|3 092 448
|4 294 170
|-28%
|Прибыль от продаж
|2 143 327
|3 609 679
|-1,7 раза
|Прибыль до налогообложения
|2 360 784
|3 788 597
|-1,6 раза
|Чистая прибыль
|2 239 261
|3 664 154
|-1,6 раза
Кредиторская задолженность предприятия за 2024 год выросла с 351,8 млн рублей до 773,9 млн рублей, дебиторская - с 2,79 млрд рублей до 4,399 млрд рублей.
Окская птицефабрика была основана в апреле 1972 года. Сейчас это крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области. Она объединяет три птицефабрики, племенной птицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Продукция продается под торговой маркой "Окское". Основной рынок сбыта - Москва, Московская область, Рязань и Рязанская область.
Сейчас поголовье птицы составляет порядка 6 млн голов, производство яиц - около 4 млн в сутки. АО "Окское" реализует инвестиционный проект по запуску новых цехов в Александро-Невском районе, их ввод планируется ближе к августу-сентябрю.