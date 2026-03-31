Птицефабрика "Окское" в 2025 году сократила чистую прибыль в 1,6 раза

Компания объяснила это ростом себестоимости продаж

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рязанское АО "Окское", крупное предприятие птицеводческой отрасли, в 2025 году получило более 2,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, сказано в отчете АО.

Выручка предприятия выросла на 5,2% и составила 12,4 млрд рублей.

Снижение прибыли было обусловлено, в том числе, ростом себестоимости продаж на 24,1%, сказано в материалах компании.

Основные финпоказатели АО "Окское" (в тысячах рублей):

2025г 2024г Динамика Выручка 12 409 055 11 801 215 +5,2% Себестоимость продаж 9 316 607 7 507 045 +24,1% Валовая прибыль 3 092 448 4 294 170 -28% Прибыль от продаж 2 143 327 3 609 679 -1,7 раза Прибыль до налогообложения 2 360 784 3 788 597 -1,6 раза Чистая прибыль 2 239 261 3 664 154 -1,6 раза

Кредиторская задолженность предприятия за 2024 год выросла с 351,8 млн рублей до 773,9 млн рублей, дебиторская - с 2,79 млрд рублей до 4,399 млрд рублей.

Окская птицефабрика была основана в апреле 1972 года. Сейчас это крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области. Она объединяет три птицефабрики, племенной птицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Продукция продается под торговой маркой "Окское". Основной рынок сбыта - Москва, Московская область, Рязань и Рязанская область.

Сейчас поголовье птицы составляет порядка 6 млн голов, производство яиц - около 4 млн в сутки. АО "Окское" реализует инвестиционный проект по запуску новых цехов в Александро-Невском районе, их ввод планируется ближе к августу-сентябрю.