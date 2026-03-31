Убыток "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2025 год составил 251 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Убыток "Сургутнефтегаза" за 2025 год составил 251,209 млрд рублей против прибыли в 923,274 млрд рублей в 2024 году, сообщается в бухотчетности компании.

Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения составил 389,245 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 369,161 млрд рублей годом ранее.

Все остальные показатели бухотчетности компании по РСБУ скрыты.

Ранее аналитики российских банков и инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали диапазон убытка "Сургутнефтегаза" в 2025 году – от 74 млрд рублей до 821 млрд руб.

В первом полугодии "Сургутнефтегаз" из-за переоценки ликвидных активов на фоне укрепления курса рубля получил 452,7 млрд руб. убытка.

Аналитики сходились во мнении, что "Сургутнефтегаз" по итогам 2025 года из-за полученного убытка выплатит минимальный дивиденд как на привилегированные, так и на обыкновенные акции – 0,9 рубля на бумагу.

Также эксперты прогнозировали, что выручка "Сургутнефтегаза" в 2025 году могла составить около 2 трлн руб. Значения выручки не раскрываются компанией со второго квартала 2024 года, по итогам 2023 года этот показатель составил 2,22 трлн руб.

Консенс-прогноз "кубышки" нефтекомпании составил 5,6 трлн руб. – на 12,5% меньше, чем в конце 2024 года (6,4 трлн руб. по подсчетам "Интерфакса").

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.