Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" пройдет 26 июня в заочной форме

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров 26 июня с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия, сообщила компания.

Повестка ГОСА - стандартная, основные вопросы: утверждение годового отчета и годовой бухотчетности за 2025 год, решение о распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года, избрание членов совета директоров и назначение аудитора.

Убыток "Сургутнефтегаза" за 2025 год составил 251,209 млрд рублей против прибыли в 923,274 млрд рублей в 2024 году. Убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения составил 389,245 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 369,161 млрд рублей годом ранее. Все остальные показатели финотчетности компании по РСБУ за 2025 год скрыты.

Ранее аналитики российских банков и инвесткомпаний, опрошенные "Интерфаксом", сходились во мнении, что "Сургутнефтегаз" по итогам 2025 года из-за полученного убытка выплатит минимальный дивиденд как на привилегированные, так и на обыкновенные акции - 0,9 рубля на бумагу.

Дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2024 год составили: на привилегированную акцию - 8,5 рублей, на обыкновенную - 0,9 рубля.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.