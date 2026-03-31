НРД перечислили 4,8 млрд руб. для выплаты купона и части номинала по евробондам "Россия-2030" и замещающему выпуску

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,8 млрд рублей (эквивалент $59 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения ведомства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении ведомства приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжают обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Выпуск "Россия-2030" появился на рынке в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед государствами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

Перед замещением в обращении находились еврооблигации этого выпуска на $485,3 млн. По данным, которые приводил Минфин, локальными облигациями было замещено 90% евробондов-2030.

