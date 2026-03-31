Минфин предложил разрешить физлицам платить иностранцам за товары и услуги для личных нужд наличными и за границей, и в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает предоставить физлицам-резидентам право осуществлять на территории иностранного государства расчеты с нерезидентами с использованием любых наличных денежных средств за приобретенные товары, работы и услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, приобретаемые для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а на территории РФ – наличными рублями.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина "О внесении изменения в статью 14 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в условиях введения иностранными государствами санкционных ограничений в отношении российской банковской системы проведение физлицами-резидентами в иностранных государствах расчетов с использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями, зачастую не представляется возможным. Это стало причиной подготовки поправок к закону.

Действующей редакцией закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" расчеты физлиц-резидентов РФ с нерезидентами, совершаемые без использования счетов (вкладов), открытых в российских либо зарубежных банках, запрещены.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой законопроекта, он был дополнен с учетом предложений и замечаний Минэкономразвития и Банка России. Для обеспечения равного регулирования валютных операций предложено также разрешить физлицам-резидентам осуществлять на территории РФ расчеты с физлицами-нерезидентами за товары и услуги для личных нужд наличными рублями.

Для исключения возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях физлиц-резидентов РФ, совершивших описанные законопроектом валютные операции с нерезидентами до вступления предлагаемых поправок в силу, предусмотрено их применение к ретроспективным отношениям.