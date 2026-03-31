Минфин предложил разрешить физлицам платить иностранцам за товары и услуги для личных нужд наличными и за границей, и в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает предоставить физлицам-резидентам право осуществлять на территории иностранного государства расчеты с нерезидентами с использованием любых наличных денежных средств за приобретенные товары, работы и услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, приобретаемые для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а на территории РФ – наличными рублями.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина "О внесении изменения в статью 14 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в условиях введения иностранными государствами санкционных ограничений в отношении российской банковской системы проведение физлицами-резидентами в иностранных государствах расчетов с использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями, зачастую не представляется возможным. Это стало причиной подготовки поправок к закону.

Действующей редакцией закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" расчеты физлиц-резидентов РФ с нерезидентами, совершаемые без использования счетов (вкладов), открытых в российских либо зарубежных банках, запрещены.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой законопроекта, он был дополнен с учетом предложений и замечаний Минэкономразвития и Банка России. Для обеспечения равного регулирования валютных операций предложено также разрешить физлицам-резидентам осуществлять на территории РФ расчеты с физлицами-нерезидентами за товары и услуги для личных нужд наличными рублями.

Для исключения возможности привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях физлиц-резидентов РФ, совершивших описанные законопроектом валютные операции с нерезидентами до вступления предлагаемых поправок в силу, предусмотрено их применение к ретроспективным отношениям.

Минфин РФ
Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

 Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1249 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
