Поиск

Объем торгов газом на Петербургской бирже падает второй месяц подряд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в марте 2026 года составил 1,071 млрд куб. м, что на 24% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (1,407 млрд куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Торговые обороты падают второй месяц подряд - в феврале было снижение на 39%.

Всего с начала года было продано 3,35 млрд куб. м по сравнению с 4,1 млрд куб. м в первом квартале 2025 года.

Максимальный годовой оборот торговли газом на бирже зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров. В 2025 году оборот достиг 15,6 млрд куб. м.

Одной из причин такой динамики оборотов может быть погодный фактор. В марте 2026 года в России было на два градуса теплее климатической нормы (хотя и на градус холоднее, чем годом ранее).

Внутри месяца ликвидность была распределена неравномерно. Ровно полмесяца обороты были близки к нулевым; а во вторую половину суточный оборот вырастал до 50 млн куб. м в день.

По-прежнему основной объем ликвидности приходится на торги с поставкой "на сутки" - 64% всего оборота. Как отмечают на бирже, это связано с тем, что короткому сроку поставки соответствует более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже заявляют, что преобладающую роль в реализации на бирже играют независимые поставщики газа, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.

Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

