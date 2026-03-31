Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2780 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2776,37 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1076,44 пункта (-0,8%); лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (-2,3%), "Татнефти" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составил 81,2504 руб. (-4,51 копейки).

Новость дополняется