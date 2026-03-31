Каско в тисках убыточности и роста цен. Обзор

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке и нарушение устоявшихся логистических маршрутов в поставках автозапчастей в РФ создают дополнительные трудности в организации авторемонта для страховщиков каско и делают дороже убытки. Новый порядок расчета утильсбора в РФ с 1 апреля влияет косвенно, но также приведет к росту стоимости автомобилей и полисов автокаско, сообщили "Интерфаксу" в ходе опроса автостраховщики. Главным фактором разгона цен на каско остается опережающий рост убыточности. Взлета продаж автомобилей в 2026 году автостраховщики не ожидают, хотя надеются на оживление автокредитования при реализации сценария поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. Платежеспособный спрос на полное каско сокращается, обостряется конкуренция игроков за надежных клиентов.

В поисках вариантов удешевления полисов страховщики каско меняют набор рисков, подходы к выбору объектов страхования, к б/у автомобилям, к срокам договоров, расширяют набор франшиз, вводят рассрочку по оплате премий, укрепляют кросс-продажи и задействуют возможности экосистем. Участники рынка ожидают, что рост страховых сумм и цен страхования поможет бизнесу автокаско оставаться в положительной зоне в 2026 году при умелом управлении инвестпортфелем в переменчивой инвестиционной среде.

Нефть, полимеры и Персидский залив

Экономическое влияние конфликта на Ближнем Востоке захватывает не только нефтяной сектор и сектор поставки удобрений, но также и сферу поставок для производства полимеров, а значит, и для производства запчастей автомобилей, отмечают представители рынка автострахования. Эти эффекты будут сильнее проявляться с течением времени. Зато быстро скажется эффект, связанный с разрушением логистических цепочек поставок автомобилей и автозапчастей по параллельному импорту.

"Ситуация усугубляется возникшим конфликтом на Ближнем Востоке, - заявил "Интерфаксу" заместитель директора департамента розничного страхования компании "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев. - Через ряд стран региона в РФ поступали запчасти, везли автомобили для продажи, теперь логистические цепочки усложнились, что может повлечь за собой рост цен на эти товары и увеличение сроков их поставки".

Замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют страхование" Михаил Мосесов полагает, что "логистические осложнения поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке приведут к удорожанию автозапчастей. При этом речь идет не только о сиюминутных затруднениях морских перевозок, но и о долгосрочном влиянии конфликта на экономику стран Азии. Из-за повышения цен на сырье и логистику в 2026 году вырастет себестоимость производства у ведущих производителей автозапчастей в мире. Вместе с тем говорить об оценке ущерба от года к году пока преждевременно, хотя понятно, что этот рост будет явно больше, чем стандартные для последних лет 10% в год". Обнадеживают только "планы на локализацию производства крупных брендов. Однако под угрозой остается основной блок автопарка россиян из возрастных автомобилей европейского и азиатского происхождения", размышляет он.

"В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в Персидском заливе оказались заблокированными порядка 20% объемов нефти и газа от общего объема мирового рынка", - приводят экспертную оценку в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Как следствие, цены на углеводороды существенно повысились, за этим можно ждать повышения мировых цен абсолютно на все. Следует учитывать, что из газа производятся полимеры, то есть изделия из пластика, которые, в свою очередь, активно используются при производстве автомобилей. Таким образом, повышение цен на автомобили также может произойти по этой причине", - продолжили цепочку рассуждений в союзе. В РСА не ждут "сиюминутного проявления эффекта", поскольку нефть торгуется по фьючерсным контрактам, "а значит, сейчас заключаются сделки, поставки по которым будут через месяц-два".

Кроме того, многие запасные части шли в РФ через страны Ближнего Востока, в основном - по морю, отмечают в союзе."Если такие поставки окажутся невозможными и необходимо будет выстраивать другие, возможно, более длинные логистические маршруты, то это приведет к дополнительному увеличению цен на автозапчасти, а значит, и к росту размера страховых выплат и затем страховых премий по договорам каско", - считают в РСА.

Как показал опрос "Интерфакса", точную оценку негативного влияния ситуации, складывающейся в зоне Персидского залива, никто дать не может, но участники рынка отмечают: чем дольше конфликт будет длиться, тем значительнее окажется его влияние.

Дороговизна авторемонта разгоняет убытки

Уровень выплат в автостраховании стремительно растет, признают в "Ингосстрахе". Катализатором этого роста стали накопленные еще с конца 2024 года изменения стоимости запчастей. "Средняя стоимость ремонта транспортного средства по каско увеличилась со 160-180 тыс. рублей в 2024 году до 220-240 тыс. рублей в текущем году. Это важно учитывать при оценке стоимости полного каско", - привел данные директор домена "Каско" "Ингосстраха" Артем Яковлев. По его словам, в рамках классического каско за прошлый год и стоимость полисов выросла. "В разных сегментах динамика отличалась, однако в целом был зафиксирован рост от 15%. Основная причина заключается в инфляции стоимости ремонта и запчастей", - добавил он.

Михаил Мосесов из "Абсолют страхования" сказал, что "сейчас автостраховщики повышают тарифы в категориях легковых и грузовых автомобилей в среднем на 10-14% в сегменте автомобилей до 10 лет от 3 млн до 6 млн рублей и более чем на 20% в сегменте от 7 млн рублей, но есть сегменты, где цены почти не меняются, обычно это российские автомобили и легковые автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью до 3 млн рублей, тарифы на которые выросли в прошлом году на 20%".

Сегмент LCV и грузовых транспортных средств, согласно его прогнозу, вырастет на 10-15%. "Стоит отметить, что за 2025 год рынок смешанно повышал тарифы: дорожал скорее немассовый сегмент дорогих или возрастных автомобилей, в свою очередь, рынок массового сегмента иномарок стоимостью до 6 млн рублей и возрастом до 10 лет был скорее перегрет. Те же китайские автомобили уже стали такими же дорогими в ремонте, как корейские или японские авто, закончился период избытка автозапчастей на рынке - закономерно тарифы поднимаются по ним относительно 2024 года, поэтому повышение цен в 2026 году - скорее логичный ответ на экономический кризис".

Несмотря на всю остроту ситуации, "традиционно рынок долго не проживет без определенной формы демпинга для никзоубыточных сегментов - ценовые прогнозы стоит строить не более чем на 3-4 месяца вперед", предупредил Мосесов. В целом "ремонт будет стоить дороже, но ремонтировать повреждения по мере возможности будут чаще, чем заказывать новые или даже б/у запчасти", предположил специалист.

Не рассматривают ценовой демпинг как выход из положения в "РЕСО-Гарантии". "Существенных изменений в подходах к ценообразованию мы не делали. Наш основной полис автострахования включает одно из самых широких покрытий на рынке. У нас нет существенных отличий между продуктом для новых и подержанных автомобилей. Если клиент хочет получить полис подешевле, то как правило, это можно сделать с помощью установления франшизы (установления части ущерба, которую при страховому случае оплачивает сам страхователь) - палитра богатая. Также можно включить дополнительные риски и опции, которые расширяют стандартное покрытие. Еще для снижения нагрузки на кошелек можно применить рассрочку и распределить оплату полиса на несколько периодов. В каких-то случаях наши программы могут быть дороже, чем у конкурентов, но дешевый полис каско не всегда дает полноценную защиту, и нужно внимательно смотреть, что покупаешь, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда полис каско не работает", - подчеркнул Павел Яковлев.

В первом полугодии 2026 года нас ждет адаптация авторынка к новым условиям ценообразования, высказал агентству предположение глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. Это также "будет отражаться на динамике продаж каско для новых транспортных средств. Поддерживать портфель страховщиков будут спрос на страхование текущего автопарка, продажи на вторичном рынке, а также развитие продуктов и сервисов ситуативного страхования", считает он.

По данным статистики Банка России за 2025 год, темп прироста показателя выплат в автокаско кратно превысил темп прироста показателя сбора премий. Так, страховщики каско собрали в 2025 году 336 млрд рублей премий, что на 4,9% больше, чем в 2024 году. Темп роста выплат более чем в 6 раз превышал темп роста премий, увеличившись на 31,6% (216,4 млрд рублей). Выплаты росли из-за повышения стоимости ремонта автомобилей, на фоне подорожания автозапчастей, а также из-за роста доли урегулированных страховых случаев в заявленных (95,5% по итогам 2025 года против 86,1% годом ранее). Средняя выплата по каско за прошлый год составила около 209 тыс. рублей, увеличившись примерно на 10%. За год был урегулирован (осуществлены окончательные страховые выплаты) почти 1 млн страховых случаев (рост на 19,8%). Уровень выплат в целом по сектору автокаско по итогам 2025 года сложился в размере 64,4%, годом ранее он был равен 51,4%.

Утильсбор и каско

Очередная корректировка механизма расчета утильсбора на автомобили в РФ запланирована на 1 апреля. В РСА считают, что состоявшееся ранее "повышение размера утильсбора уже повлекло за собой удорожание автомобилей, в отношении которых утильсбор увеличился". Размер страховой премии определяется как произведение страховой суммы на размер страхового тарифа, а страховая сумма определяется в размере действительной стоимости автомобиля. Таким образом, "если страховая сумма в отношении ряда транспортных средств повысилась, то и при неизменном тарифе это повлекло за собой увеличение размера страховых премий", пояснили агентству в союзе.

Прямая связь между утильсбором и тарифами по каско отсутствует, заявил директор домена "Каско" "Ингосстраха" Артем Яковлев. Однако "стоимость полиса каско может увеличиваться вслед за ростом стоимости транспортного средства под влиянием утильсбора. Например, при тарифе каско 3,5% и стоимости автомобиля 4 млн рублей страховая премия составит 140 тыс. рублей. Если стоимость автомобиля увеличится до 4,2 млн рублей, цена полиса при том же тарифе составит уже 147 тыс. рублей. Разница составит 7 тыс. рублей", привел он расчет.

"Стоимость каско очень сильно зависит от страховой стоимости машины, и тут пока кардинальных изменений не произошло - еще распродается запас автомобилей, ввезенных в РФ до повышения утильсбора 1 декабря 2025 года, - сказал агентству куратор направления каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. - Конечно, машины, находящиеся на складах и в салонах, из-за январского повышения НДС стали дороже точно таких же, но проданных ранее, но эта разница, похоже, не столь уж критична для покупателей - в январе мы видели спад продаж новых автомобилей (но это специфический месяц), а в феврале уже небольшой рост. То есть пока на ситуацию в сегменте каско это серьезно не повлияло".

Средняя стоимость транспортных средств в портфеле "Росгосстраха" увеличилась на 6% в 2025 году. Однако эта цифра может "не совсем верно отражать рыночную динамику в целом, так как сильно зависит от изменения структуры портфеля", добавил он.

С тем, что изменение правил утильсбора приводит к повышению стоимости автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, и к увеличению стоимости полисов каско для них, согласны и в компании "Зетта страхование".

Зачем это делается

Ожидаемая корректировка механизма расчета утильсбора на автомобили в РФ коснется машин, ввозимых с территории стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения, Белоруссия), и будет связана с устранением различных "льготных" схем, используемых для занижения таможенной стоимости при ввозе транспорта на территорию РФ.

Инициатива по корректировке расчета утильсбора направлена на занижение таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС. Такими "лазейками" пользовались, например, покупатели автомобилей в Киргизии, оформляя ввоз на физлицо по таможенному приходному ордеру. Однако с апреля разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учитываться в утильсборе. То есть ввоз автомобилей из всех стран ЕАЭС будут считать по единому тарифу российской таможни, и сэкономить на внутренних пошлинах какого-то отдельного государства при поставке автомобиля в РФ уже не получится.

По данным аналитического агентства "Автостат", за 2025 год физические и юридические лица ввезли в РФ из стран ЕАЭС в общей сложности почти 82,2 тыс. новых легковых автомобилей и 24,6 тыс. машин с пробегом. В частности, более 52,5 тыс. новых авто были ввезены физлицами из Киргизии, почти 17 тыс. шт. - из Белоруссии, 11 тыс. - из Казахстана. Заметный объем поставок подержанных машин физлицами в прошлом году зафиксирован из Белоруссии - 19 тыс. шт.

Апрельские корректировки утильсбора станут продолжением последовательных мер государства по его индексации. Так, с 1 января 2026 года сбор был планово проиндексирован на 10-20% в рамках ежегодной шкалы его повышения, принятой в 2024 году. С 1 декабря 2025 г., были отменены льготные коэффициенты утильсбора на автомобили мощностью от 160 л.с., в результате чего существенно вырос утильсбор на автомобили с мощными двигателями.

Эксперты авторынка традиционно констатируют, что ограничивающие предложение меры стимулируют рост цен на автомобили. Директор "Автостата" Сергей Целиков в конце 2025 года отмечал, что произведенное дважды повышение утильсбора - в декабре 2025 года и с января 2026 года - стимулировало покупателей к совершению сделок до вступления в силу новых регуляторных мер. "В первом полугодии у людей в голове была главная формулировка: "зачем покупать - завтра будет дешевле", и все ставили покупку на паузу. Сейчас в голове у людей: "надо купить сейчас - завтра будет дороже, а что-то - намного дороже", - говорил Целиков.

Как прогнозировали в начале этого года в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), после повышения утильсбора в декабре и январе вкупе с ростом НДС, а также введением новых правил экспорта автомобилей в Китае, ввоз новых машин в ближайшее время будет уменьшаться, а российским покупателям будут более активно предлагаться локализованные аналоги российского производства. "К сожалению, стоимость на них в дилерских центрах продолжает расти. Учитывая все вышесказанное, вынуждены признать, что негативная тенденция сохранится. Для ее коррекции потребуется поддержка со стороны государства дополнительно к уже существующим программам", - отмечали в АЕБ.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по оценке экспертов "Автостата", в феврале 2026 года составляла 3,49 млн руб. (+12% г/г и -0,1% м/м), автомобиля с пробегом - 1,19 млн руб. (+2% г/г и -0,3% м/м)

Цены каско прибавят в среднем 10-12% в 2026 году

В "РЕСО-Гарантии" актуализируют тарифы регулярно и системно, принимают решения точечно, сказал агентству Павел Яковлев. "Так, на страхование каких-то авто мы вынуждены были поднимать цены из-за роста убыточности, на какие-то марки - снизили, поскольку видим возможности предлагать страховую защиту по более выгодной цене и наращивать сборы. Сейчас на рынке очень высокая конкуренция, и стоимость полиса каско, как и ранее, остается для клиентов одним из ключевых факторов выбора страховщика", - пояснил он.

Кузнецов из "Росгосстраха" углубил анализ ситуации. В 2025 году "средняя стоимость полиса полного каско в компании выросла примерно на 16%" с учетом инфляционной составляющей, роста стоимости запчастей и расценок на работы СТОА, сказал он.

"Проблемы с логистикой и дефицитом запчастей на отдельные марки сохраняются, что соответствующим образом сказывается на сроках ремонта автомобилей. Это в меньшей степени касается тех марок, которые локализованы, производятся и собираются на автопредприятиях в РФ". Размер средней выплаты по каско и убыточность этого вида в целом по рынку продолжает расти. "Повышение цен в линии каско необходимо для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию по убыточности и сделать этот вид страхования более рентабельным", - полагает Кузнецов.

Автостраховщики "вынуждены компенсировать это инвестиционным доходом, другими линиями бизнеса и корректировкой тарифа". Для каких-то марок "полис каско со всеми включенными в покрытие рисками в этом году подорожает заметно, а по некоторым даже возможно снижение, но в среднем увеличение будет не менее чем на 11-12%", прогнозирует он.

"Росгосстрах" старается оптимизировать тарифную модель два раза в год, привел пример Кузнецов. С учетом динамичности рынка, действий конкурентов, изменений стоимости запасных частей и целого ряда факторов "локальные корректировки тарифов осуществляются еженедельно, что позволяет нам и оперативно реагировать на рыночную ситуацию, и играть на опережение по сегментам", сказал он.

Сама тарифная модель опирается на более чем 100 факторов и сильно персонифицирована. Тариф каско учитывает такие факторы, как марка и модель автомобиля, его стоимость, статистика поломок и доступность запчастей. Важную роль играет и то, где будет проводиться ремонт. При этом в "Росгосстрахе"цена полиса каско для одной и той же марки автомобиля, для одного типа водителей может сильно различаться в зависимости от дополнительных параметров - например, геолокации, персональных факторов лиц, допущенных к управлению, их страховой истории, аварийности и других параметров.

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов пояснил "Интерфаксу", что "цена полиса каско будет увеличиваться из-за роста страховой оценки автомобиля даже без изменения действующих в компании тарифов". Она также существенно зависит "от марки автомобиля и наполнения полиса, от включенных в полис рисков, тариф может составлять от 1% до 5% стоимости автомобиля".

Увеличение сроков поставки запчастей и усложнение логистики влияют на сроки проведения ремонта и на его стоимость. Увеличение стоимости ремонта увеличивает убыточность страховщика, а увеличение убыточности ведет к сокращению маржинальности страховой операции и требует увеличения тарифов, что в свою очередь наталкивается на уровень ценовой конкуренции на рынке и на отсутствие готовности потребителя платить больше денег за страхование.

Время и цены для бывалых

Возникает вопрос, как страховщикам реагировать на ужесточение в сфере платежеспособного спроса, задается риторическим вопросом Ефремов. Они "применяют дифференцированный подход при выборе рисков. Например, по старым иномаркам, которые меньше подвержены угонам, из полисов каско можно убирать риск угона. Можно работать с франшизами, продвигать полисы миникаско с ограниченным покрытием. В последнее время стали популярны полисы каско по подписке. Договор оформляется на 1 год, но включается и учитывается как рабочий тот период, когда эксплуатируется автомобиль. Есть территории, например, на Камчатке, где автомобили по три месяца стоят. На этот период для них неактуальны полисы каско", сказал он.

Парк легковых автомобилей продолжает стареть, констатируют в РСА. Так, по некоторым данным, "на начало 2025 года средний возраст автомобиля в России достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества", сообщили в союзе. Это не лучшая предпосылка для развития автокаско, которое начало процветать по мере обновления автопарка страны.

"Чем старше становятся авто и чем дольше клиенты страхуются по каско, тем выше доля франшизных полисов. Многое зависит от региона, сегмента и возраста транспортного средства", - отмечают в "РЕСО-Гарантии". "В среднем доля франшизных полисов - 50-60%, но если посмотреть новые автомобили, то доля франшизных полисов там менее 40%", - привел данные Павел Яковлев.

Рынок автокаско зависит от рынка продаж автомобилей, а тот пока находится в стадии стагнации, признали в "Ингосстрахе". Оживление рынка новых и подержанных автомобилей возможно только при снижении ставки ЦБ до уровня не выше 10-12%. Это сделает кредитование и автолизинг более доступными, считают в компании.

В настоящее время в линейке по каско есть решения для различных категорий клиентов, для снижения стоимости используются "франшизы (доля таких полисов каско составляет порядка 25%), ремонт на более бюджетных, но при этом качественных СТОА, ограничение пробега", отмечают в "Ингосстрахе". За прошлый год в компании "появились предложения по страхованию с возможностью использования б/у кузовных запчастей, которые не влияют на качество и безопасность транспортного средства, но позволяют существенно ускорить ремонт и снизить стоимость страховки (до 40%). Кроме того, доступны продукты с ограниченным покрытием, например, только от тотальной гибели и угона. Наиболее популярный вариант франшизы - безусловная франшиза (применяется по каждому страховому случаю) в размере 30 тыс. рублей. Также востребованы франшизы 15 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей".

"Ингосстрах" также "использует рассрочку оплаты на страхование, доступен и полис с ежемесячным платежом, который можно приостанавливать и возобновлять по запросу клиента - это максимально близко к формату подписки. В текущем году мы планируем продолжать развитие сервиса подписки и масштабировать его", заявил агентству Артем Яковлев. Усеченные продукты, или так называемые мини-каско, по его словам, также пользуются спросом, который только растет: "наиболее популярны программы с ограниченным покрытием - страхование от "бесполисных" (то есть от водителей без полисов ОСАГО), а также страхование от ДТП по вине третьих лиц".

В планах "Росгосстраха" - активизация продаж полисов каско клиентам, страхующим в компании другие риски, разработка предложений для авто с пробегом. "Покупка автомобиля, даже с пробегом - это всегда повод задуматься о страховой защите своих финансовых вложений", - сказал Кузнецов.

Для таких клиентов страховщик готов предлагать коробочные продукты с ограниченным покрытием или сервисным наполнением (помощь на дороге), варианты полного каско с франшизой. Растет спрос на безосмотровые коробочные продукты каско с неполным покрытием, продажи полисов каско с защитой от "бесполисных" выросли на 60% за прошлый год. Популярна также опция рассрочки оплаты полиса.

Автокредит как надежда

В компании "Ренессанс страхование" сохраняют надежду на снижение ключевой ставки ЦБ к концу текущего года до 12%, сообщил вице-президент Владимир Залужский. "Это хорошая новость для тех, кто надеется совершить отложенные покупки с использованием кредитных программ, в том числе по автострахованию. Но в целом мы сдержанно смотрим на автомобильный рынок в этом году, по крайней мере в I полугодии. Продажи автомобилей вряд ли будут драйверами рынка автострахования. Наша стратегия будет связана с работой с экосистемными компаниями, у которых есть свои большие автопарки, в том числе парки такси", - сказал он.

В "Абсолют страховании" в связи с прогнозом возможного снижения ключевой ставки ЦБ ожидают "органического прироста заявок на автокаско в каналах, где полис автострахования является обязательным дополнением к кредитному договору физлиц или юрлиц". Мосесов также обратил внимание на то, что "граждане с большими перерывами в страховании вновь обращаются к рынку страховых услуг на автомобили возрастом до 15 лет".

"Сегодня видим тренд на увеличение сроков автокредита - чтобы размер ежемесячного платежа оставался для покупателя машины необременительным", - поделился наблюдениями представитель "Росгосстраха". Компания является "участником партнерских программ ключевых российских и китайских автопроизводителей", сказал Кузнецов. Это, по его словам, "позволяет в какой-то степени демпфировать рост цен. Производители, дилеры, банки и страховщики - все учаcтники программы предлагают решения, способные снизить итоговый расчет (цена авто + ставка и сроки по кредиту + стоимость каско)". Такое партнерство обеспечивает "привлекательные условия покупки каско на новые машины - по доступной цене и с возможностью ремонта у официальных дилеров нужной марки по всей стране".

В целом цепочка взаимосвязанных и взаимовлияющих обстоятельств и событий уже переформатирует рынок автокаско, новые краткосрочные и облегченные формы защиты автомобилей останутся в практике и на будущее, вариативность растет в геометрической прогрессии, меняя андеррайтинг и нагружая задачами ИИ.

"Увеличение утильсбора привело к росту стоимости транспортных средств. Увеличение страховых сумм в свой черед привело к росту стоимости страхования при неизменности тарифов. Рост цен на авторемонт все же приводит и к росту тарифов, что также увеличивает стоимость страхования. В целом этот набор факторов означает, что объем страховой премии по договорам автокаско на рынке будут расти", - полагает глава Национальной информационной страховой системы (НСИС) Николай Галушин.

Он не исключил, что "часть владельцев транспортных средств начнет отказываться от полноценного страхования каско из-за роста цен. Отказ может быть либо полный (не страхуется), либо с заменой полного страхования на продукты мини-каско или продукты с посуточным или поминутным страхованием", обозначил тренды на рынке автокаско Галушин.

Глава НСИС добавил, что целый ряд решений, которые сегодня поддерживают автостраховщиков и их клиентов в планах развития автокаско, были бы невозможны без прорыва в цифровых технологиях последних лет.