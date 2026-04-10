Глава РСПП считает, что введение windfall tax сейчас возможно лишь точечно

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Применения налога на сверхприбыль, так называемого windfall tax, в тех же масштабах, как в 2023 году, когда у многих компаний действительно были дополнительные доходы от благоприятной рыночной конъюнктуры, в текущей ситуации невозможно, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, сейчас если и вводить windfall tax, то только точечно.

"Для большинства отраслей экономики сверхприбыль, с которой берется этот "навеянный ветром" налог, - такого нет. Действительно, есть некоторые виды деятельности, которые устойчиво показывают не только высокую прибыльность, но и позитивную динамику в деятельности по финансовым результатам. Здесь возможны обсуждения. Но в том объеме, в котором он (налог - ИФ) вводился в 2023-м году, когда у большинства компаний, действительно, была сверхприбыль, связанная и с девальвацией национальной валюты, и с хорошей внешней конъюнктурой по многим экспортным товарам, такого сейчас, безусловно, нет. Поэтому точечные решения, они могут быть, но windfall tax как достаточно, скажем, массовая (практика - ИФ), затрагивающая все ключевые отрасли - экспортно ориентированные отрасли подпадают прежде всего под него - условий таких, на мой взгляд, нет", - заявил он телеканалу "Вести".

Глава РСПП подчеркнул, что принятие решений по налогу в любом случае не должно приводить к ситуации, когда "компании придется брать кредиты для того, чтобы заплатить этот налог".

По мнению Шохина, прежде чем взимать налог на сверхприбыль, стоит создать условия для роста прибыли компаний. Речь идет, в числе прочего, об ослаблении курса рубля и снижении ключевой ставки до однозначных значений.

"Надо учитывать как главный фактор прибыльность компании - и создавать условия для этой прибыльности. Если, например, рубль будет падать, то мы можем начать обсуждение того, как поделить растущие доходы экспортеров с бюджетом. Но пока он не показывает склонности к падению. Те небольшие укрепления доллара, которые имели место, в том числе благодаря ситуации на Ближнем Востоке, они действительно временный характер носят - и рассчитывать на них, как говорил неоднократно президент, не приходится как на устойчивый источник роста и доходов бюджета, и прибыли компаний", - констатировал Шохин.

"Поэтому ситуация, безусловно, изменчива. Волатильность мировых рынков, цен на них высока. И другие факторы влияют и на курс рубля, и, в частности, многое зависит, безусловно, и от ключевой ставки, и темпов ее снижения. Если темпы снижения ключевой ставки будут достаточно динамичны, и к концу года ставка достигнет однозначной величины, то есть меньше 10%, то и прибыль появится. А может быть даже, если это будет сочетаться с хорошей ценовой мировой конъюнктурой ключевых рынков, то и появится сверхприбыль. Тогда можно обсуждать эту тему", - описал он условия для взимания windfall tax.

По словам Шохина, "серьезных обсуждений" о введении налога на сверхприбыль сейчас не ведется.

Александр Шохин РСПП
