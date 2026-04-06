Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Киви" по РСБУ в 2025 году выросла в 3,4 раза, до 23,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Рост прибыли связан с передачей Киви банком, лицензия которого была отозвана в феврале 2024 года, АО "Киви" основной части имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами банка, и с заключением соглашения между банком и "Киви" об исполнении обязательств по погашению требований кредиторов, сказано в отчетности.

Доходы от участия в российских компаниях в 2025 году выросли до 28,4 млрд рублей по сравнению с 1 млрд рубей в 2024 году.

Выручка "Киви" в 2025 году снизилась в 2,6 раз, до 402 млн рубей против 1 млрд рубей годом ранее.

Расходы, связанные с себестоимостью продаж, выросли на 33,6% до 1,6 млрд рублей с 1,2 млрд в 2024 году.

Убыток от продаж вырос почти в 1,6 раза, до 4 млрд по сравнению с 2,5 млрд рублей в 2024 году.

Процентные доходы в 2025 году выросли почти в 2 раза, до 3,8 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2024 году.

Прочие доходы сократились до 1,3 млрд рублей с 10,8 млрд рублей в 2024 году.

Прочие расходы в 2025 году выросли в 2,7 раза, до 6,4 млрд с 2,4 млрд рублей годом ранее. Основная часть расходов (3,4 млрд рублей) связана с переуступкой прав требования. Расходы на резервы составили 1,3 млрд рублей, на ликвидацию дочерних компаний - 629 млн рублей, убыток от курсовых разниц - 813 млн рублей.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. Через месяц после сделки, 21 февраля 2024 года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В кредитной организации после этого была назначена временная администрация, а затем ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В августе 2024 года акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня 2024 года составляли 68,2 млрд рублей (на ценные бумаги пришлось 27,6 млрд рублей), обязательства банка - 43,1 млрд рублей.

Суд завершил процедуры ликвидации Киви банка 17 ноября 2025 года, банк был исключен из ЕГРЮЛ 22 декабря.

Fusion Factor Fintech Limited неоднократно просила NanduQ об отсрочке платежей. Между сторонами в декабре 2025 года было заключено обновленное соглашение, согласно которому компания может завершить расчеты по сделке, заплатив 4 млрд рублей (около $50,3 млн) и передав компании 29,288 млн ее акций класса В. Fusion Factor Fintech Limited в феврале-марте 2026 года полностью выплатила денежную часть вознаграждения за АО "Киви" в размере $52,2 млн.