Покупатель АО "Киви" заплатит по сделке 4 млрд руб. и передаст более 29 млн акций NanduQ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров NanduQ (ранее Qiwi plc) обновил соглашение с гонконгской компанией Fusion Factor Fintech Limited, которое было заключено в январе 2024 года при продаже АО "Киви", говорится в сообщении NanduQ.

Согласно обновленному документу, Fusion Factor Fintech сможет завершить расчеты по сделке, заплатив 4 млрд руб. и передав компании 29,288 млн ее акций класса B, говорится в сообщении.

NanduQ также планирует дать право совету директоров покупать акции класса B компании в объеме до 10% от выпущенного на тот момент акционерного капитала при условии, что минимальная цена покупки составит $2,75 за акцию класса В, а максимальная - $5,75. Этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров, которое состоится 9 февраля 2026 года.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ в январе прошлого года вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, "Таксиагрегатор", IntellectMoney и ряд других активов.

Ранее расчеты по сделке предполагали выплату 23,75 млрд руб. в рассрочку с оплатой в течение четырех лет: 11,9 млрд руб. должны были быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая 2024 года), остальное - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. Fusion Factor Fintech после отзыва лицензии неоднократно просила отсрочку платежей по сделке из-за сложностей в российском бизнесе и до сих пор так и не провела основные расчеты.

В последний раз NanduQ одобряла отсрочку в ноябре, тогда компания разрешила перенести платежи на общую сумму около 17 млрд руб. на три месяца, до 31 января 2026 года. Это была пятая отсрочка платежа в размере более 11 млрд руб., который изначально требовалось внести до 19 мая 2024 года. Также группа отсрочила еще два платежа на 3 млрд руб.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 млн 712 тыс. 975 акций. Из них 10 млн 413 тыс. 522 бумаги составляют акции класса А и 52 млн 299 тыс. 453 - акции класса В. Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа.

Ранее Fusion Factor Fintech в рамках оферт на выкуп АДР NanduQ (с учетом прав в РФ) выкупила 7 млн 801 тыс. 324 бумаги, что составляет 12,44% капитала NanduQ, или 14,92% акций класса В.

Московская биржа с 20 ноября прекратила торги американскими депозитарными расписками NanduQ в связи с делистингом. Группа рассчитывает сохранить Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга своих АДР.

АО "Киви" NanduQ Fusion Factor Fintech Limited
