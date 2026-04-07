Рынок акций открылся в основную сессию нейтрально при смешанной динамике "фишек"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне снижения металлов, подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей остается пауза в переговорах по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели менее чем на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2783,52 пункта (-0,05%, на утренней сессии индекс поднимался к 2793 пунктам), индекс РТС - 1113,8 пункта (-0,05%). Лидерами снижения выступили акции "Русала" (-1%), "Норникеля" (-0,7%), но подросли бумаги "Аэрофлота" (+1,1%) и "Полюса" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 апреля, составляет 78,7277 руб. (-1,0 руб.).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Переговоры США и Ирана идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Ирана. Президент США отметил, что в этих переговорах участвует спецпосланник Стив Уиткофф.

Соглашение США с Ираном должно обеспечивать беспрепятственную транспортировку нефти, заявил Трамп. "Нам нужно заключить сделку (с Ираном - ИФ), которая меня устроит. И частью этой сделки должно быть беспрепятственное прохождение нефти и всего остального", - сказал он в понедельник в Белом доме, отвечая на вопрос о возможном соглашении с Ираном. По словам Трампа, "у них (иранцев - ИФ) есть время до завтра, восьми вечера по времени Восточного побережья (США)".

Президент США Трамп также заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал Трамп. "Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - пояснил американский президент.

Днем ранее Трамп написал с использованием ненормативной лексики в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций начал неделю с роста, причем спрос сместился в дивидендные и отдельные сырьевые истории. В центре внимания остается нефтегазовый сектор на фоне очередного ультиматума Трампа Ирану по открытию Ормузского пролива. При этом сама нефть не дает нового сильного импульса вверх, поскольку значительная часть геополитической премии уже заложена в цены, а дополнительный рост сдерживается обсуждением 45-дневного перемирия на Ближнем Востоке и решением ОПЕК+ увеличить майские квоты на 206 тыс. б/с.

Дополнительным сдерживающим фактором для рынка акций РФ остаются инфляционные данные, которые усиливают сомнения, что ЦБ РФ решится на дальнейшее снижение ставки уже в апреле, полагает аналитик.

На дневном графике индекса МосБиржи заметно снятие перепроданности, однако общая техническая картина пока остается негативной, а сам тренд по-прежнему выглядит нисходящим. В краткосрочной перспективе ключевым фактором для дальнейшего движения рынка будет оставаться геополитический фон. При отсутствии новых драйверов со стороны нефтяного рынка ближайшей целью снижения может выступить отметка 2700 пунктов. В то же время возобновление роста цен на нефть способно поддержать рынок и спровоцировать новую попытку подъема в направлении 2800 пунктов, считает Лозовой.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи останется в зоне 2700-2800 пунктов.

Индекс МосБиржи в начале недели поднялся в район 2785 пунктов при возросших оборотах (объем торгов оказался выше средних за последние 3 месяца). Ярких триггеров для роста по-прежнему нет, но сказалась техническая перепроданность, обусловившая разворот индикатора. Среди лидеров роста выступили акции ПАО "Фикс прайс" (+9%) на новостях о том, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на акцию (доходность 17%). Хуже рынка смотрелись акции ГК "Самолет" (-2,4%), который в последнее время находится под давлением корпоративных новостей и в целом переживает неважное финансовое состояние.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи останется в зоне 2700-2800 пунктов. Для закрепления бенчмарка выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы. Сегодня в фокусе отчетность "Группы Позитив" по МСФО за 2025 год", - отмечает Крылова.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рост индекса МосБиржи с начала недели на возросших оборотах стал сигналом на слом нисходящего канала от последней декады марта. Однако некоторые факторы говорят о том, что этот рост мог быть всего лишь техническим отскоком. Прежде всего, это опережающий подъем акций черных металлургов, на которые сохраняется негативный взгляд из-за затоваренности внутреннего рынка сталью и трудностей с экспортом продукции сталеваров.

Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но в понедельник лидировали одни из самых слабых эмитентов. Поэтому причин для сильного роста индекса МосБиржи не видно, вряд ли он сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов, считает аналитик.

Нефть Brent превысила $110 за баррель на опасениях обещанной Трампом мощной атаки на Иран, которая может состояться в ближайшие часы, если Исламская республика не разблокирует Ормузский пролив. По-прежнему среднесрочные "короткие" позиции по нефти выглядят неоправданно рискованными, считает Соколов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,5% на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке, при этом S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%) зафиксировали повышение по итогам четвертой сессии подряд, что стало самым длительным подобным периодом с января.

На этой неделе стартует очередной сезон отчетностей, в том числе представят свои квартальные результаты производитель джинсовой одежды Levi Strauss (во вторник) и Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 0,89%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,5%).

Биржи Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, где шестую неделю подряд продолжается военный конфликт. Президент США Трамп заявил в понедельник, что Штаты могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Иранские СМИ сообщили, что несколько дней назад США передали Тегерану через посредников план временного прекращения огня. Власти Ирана отклонили этот план, потребовав вместо этого окончательного прекращения конфликта на своих условиях, передает агентство IRNA.

Потребительские расходы в Японии в феврале уменьшились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 1% в январе, сообщило во вторник министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Сокращение расходов отмечено третий месяц подряд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут третьи торги подряд на фоне угроз Трампа в отношении Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $111,18 за баррель (+1,3% и +0,7% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $114,68 за баррель (+2% и +0,8% накануне).

Трамп заявил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придется. При этом Трамп отметил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими "из тупиковой ситуации, в которой он оказался".

Тем временем накануне стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.