Трамп не считает незаконными удары по иранским электростанциям

Он надеется, что все же разрушать их не придется

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что возможные американские удары по иранским электростанциям военным преступлением не станут.

"Нет, они таковыми не будут. Я надеюсь, мне не придется этого делать", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

"После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал Трамп.

"Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - добавил он.

По его словам, сейчас наступает "ключевой" период в развитии конфликта, и дальнейшие события будут зависеть от действий Ирана. Он отметил, что США дали Ирану дали 10 дней на решение, и выразил надежду, что иранская сторона "добросовестно" ведет переговоры. Также Трамп поблагодарил ряд стран за помощь в организации контактов.