Иранский чиновник призвал молодежь встать на защиту электростанций

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иранские чиновники призывают молодежь выстраиваться в живую цепь вокруг электростанций в преддверии ударов, обещанных президентом США Дональдом Трампом.

"Я приглашаю всю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее", - написал замминистра молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими в соцсети X.

"Во вторник, в 14:00, у электростанций по всей стране, независимо от убеждений и вкуса, мы встанем рука об руку, чтобы заявить: нападение на общественную инфраструктуру является военным преступлением", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

"После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.

"Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - пояснил американский президент.

Он также выразил мнение, что возможные американские удары по иранским электростанциям военным преступлением не станут.

"Нет, они таковыми не будут. Я надеюсь, мне не придется этого делать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции.