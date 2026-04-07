Иранский чиновник призвал молодежь встать на защиту электростанций

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иранские чиновники призывают молодежь выстраиваться в живую цепь вокруг электростанций в преддверии ударов, обещанных президентом США Дональдом Трампом.

"Я приглашаю всю молодежь, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее", - написал замминистра молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими в соцсети X.

"Во вторник, в 14:00, у электростанций по всей стране, независимо от убеждений и вкуса, мы встанем рука об руку, чтобы заявить: нападение на общественную инфраструктуру является военным преступлением", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

"После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал он.

"Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - пояснил американский президент.

Он также выразил мнение, что возможные американские удары по иранским электростанциям военным преступлением не станут.

"Нет, они таковыми не будут. Я надеюсь, мне не придется этого делать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Алиреза Рахими Ормузский пролив Дональд Трамп
Новости по теме

Brent подорожала до $111,08 за баррель

С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Трамп поздравил экипаж корабля "Орион" с успешным облетом Луны

Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

 Пилотируемый корабль "Орион" завершил облет Луны

Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

 Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

 Cтратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран за минувшие сутки

Orion начал облет Луны

 Orion начал облет Луны

Трамп навсегда запомнит пятно на репутации НАТО
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1416 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8927 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 88 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
