Эр-Рияд приостановил движение по мосту между Саудовской Аравией и Бахрейном

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мост между Бахрейном и Саудовской Аравией закрыт во вторник из соображений безопасности, сообщает Associated Press.

Эр-Рияд принял решение о временном прекращении движения по мосту имени короля Фахда, протяженностью 25 км после того, как ранее Иран пригрозил новыми атаками по Восточной провинции Саудовской Аравии, отмечает агентство.

В саудовском Минобороны, между тем, сообщили, что за последние несколько часов перехватили и уничтожили как минимум 18 беспилотников. Ранее в ведомстве заявляли, что системам ПВО удалось сбить семь ракет над восточной частью страны, обломки снарядов упали в районе энергетических объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал Трамп.

В иранском военном командовании отвергли угрозы Трампа, который пообещал Тегерану "ад" в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта. "Это глупая инициатива, которая свидетельствует о беззащитности, отсутствии душевного равновесия и о нервозности", - сказал представитель командования ВС Ирана генерал Али Абдоллахи Алиабади.